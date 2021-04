Cvirus.- Les residències sumen 13 sense nous contagis, el període més llarg sense positius de tota la pandèmia

Així, ho ha destacat aquest divendres el president de l'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Depenents de la Comunitat Valenciana, José María Toro, que ha destacat que aquesta bona situació supera fins i tot els onze dies que s'havien donat en el mes de juliol sense contagis, quan es marque el nombre mínim de casos des del començament de la crisi sanitària provocada pel COVID19.

Per açò, amb aquestes dades, la patronal AERTE ha sol·licitat a la Conselleria d'Igualtat que s'elimine la reserva del 5% de les places lliures en els centres, imposada al gener, ja que "impedeix atendre a moltes persones que necessiten els servicis d'un centre residencial".

De la mateixa manera, ha demanat a la Conselleria de Sanitat que s'elimine la necessitat d'aconseguir un 95% de vacunació en el centre per a considerar-ho amb 'vacunació completa', ja que "aquesta situació afecta a residents, familiars, treballadors i organització del centre i no ha sigut adoptada per cap altra comunitat".

Així mateix, Toro ha recalcat que aquesta situació "demostra la necessitat de mantindre el nivell de vacunació en els centres, sobretot en noves incorporacions, sense fer distincions entre el personal i respectant el nivell 1 de prioritat, que segueix tenint".