Educació elabora la normativa per a assegurar que els germans bessons tinguen plaça en el mateix centre educatiu

Aquesta mesura estarà ja establida quan s'òbriga el procediment d'admissió per al curs que vé, una tramitació que és "especialment important" per a les famílies que matriculen als seus fills i filles per al pròxim curs per primera vegada en Infantil de 3 anys, en les aules gratuïtes de 2 anys dels CEIP i en escoles infantils de titularitat de la Generalitat de 0-3 anys.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha remarcat que "aquesta mesura és molt beneficiosa i dóna solució a la reivindicació de les famílies amb fills nascuts de parts múltiples". "A més, ho hem configurat per a agilitzar més el tràmit, per la qual cosa a l'hora de triar les seues preferències de centres educatius ho tramitaran amb una sola sol·licitud en la qual consten els fills bessons", ha postil·lat.

D'aquesta manera, s'establirà una modificació per al Decret 40/2016 pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

En la normativa s'afegirà que l'alumnat nascut d'un part múltiple es valorarà com una sol·licitud que ocuparà tantes vacants com nascuts del part múltiple hi haja, sempre que així ho sol·licite el pare, la mare o la persona tutora legal.

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

En cas que algun dels integrants del part múltiple complisca els requisits per a accedir a una plaça reservada per a alumnat amb necessitats educatives especials, l'administració educativa adoptarà les mesures necessàries, per raons especials, perquè l'admissió es realitze de manera conjunta.

La presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 25 de maig al 2 de juny, i la matriculació, de el 1 al 16 de juliol. La publicació de places vacants es farà el 24 de maig, recorden des de la Conselleria.