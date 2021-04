Bomberos y Policía Canaria piden al Gobierno regional retomar su vacunación por el "enorme riesgo" que asumen

Al respecto, explican que han realizado este escrito después de que se paralizara el programa de vacunación a estos agentes en el mes de abril, lo que señalan ha generado "una sensación de abandono de estos servidores públicos que han estado en primera línea prestando servicio a la ciudadanía canaria durante la pandemia", según ha informado CCOO en nota de prensa.

En este sentido, recuerdan además que hace tres meses se solicitó por escrito al consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que se cumpliera la estrategia establecida en el Consejo Interterritorial, que "señala como categoría preferente en el Grupo 6 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas".

Sin embargo, ha lamentado que "de forma arbitraria" el Gobierno canario haya paralizado la vacunación de los policías locales y los bomberos "privilegiando otros grupos que el Consejo Interterritorial señalaba como menos urgentes".

Así, asegura "no" entender la "marginación que sufren estos dos colectivos" en las islas de Tenerife y Gran Canaria donde, afirman, que "más de 2.000 efectivos se han quedado en un limbo que no tiene explicación", mientras que colectivos de sus mismos grupos, tales como Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y policías locales de islas no capitalinas y bomberos de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura "sí han sido vacunados".

A ello, añade, que "aún más sorprendente" es que se haya vacunado a profesionales de la educación "cuando la propia Sanidad establecía la mayor urgencia de los agentes".