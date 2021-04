La Comunitat clareja amb un tímid sol abans d'un cap de setmana passat per aigua i fang

Aquesta jornada hi haurà cel nuvolós amb precipitacions febles en el sud de València i nord d'Alacant. En la meitat nord s'esperen intervals nuvolosos i no es descarta alguna arruixada aïllada en l'interior a la vesprada.

Les temperatures mínimes aniran en descens i les màximes en ascens en la meitat nord. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 13ºC i una màxima de 19; la de Castelló, de 10 i 18; i la de València, d'11 i 18ºC.

El nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals per a aquest divendres és baix-mitjà en tota la Comunitat, ha informat el '112 Comunitat Valenciana'.

Demà, dissabte, hi haurà cel nuvolós amb precipitacions febles que s'estendran de sud a nord i que poden ser localment persistents en la província de València. No es descarta que porten fang. Es preveu visibilitat reduïda per pols en suspensió en zones altes del sud.

I el diumenge, segons Aemet, s'espera cel nuvolós amb precipitacions generalitzades que poden ser persistents en la província de València. Tampoc es descarta en aquesta ocasió que les pluges vagen acompanyades de fang. Les temperatures màximes pujaran fins als 23ºC.