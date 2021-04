CSIF, UGT y CC.OO. se levantan de la Mesa de Sanidad "ante la pantomima de una falsa negociación" de la Junta

Así lo han señalado estas organizaciones en un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, tras abandonar la reunión que se celebraba este jueves.

"Nos ha traído una pantomima de falsa negociación, para blanquear un supuesto 'trato' precipitado y ocurrente, alcanzado en marzo con una única organización, que solo incluye a la categoría de enfermería, sin un debate adecuado, y que además genera agravios y tratos discriminatorios intolerables entre estas mismas profesionales", han criticado.

Las organizaciones firmantes aseguran que se han levantado en ese punto del orden del día, porque recalcan que no quieren "participar de esa farsa" y que "lo que debe hacer la Consejería de Sanidad y la Junta es negociar".

Aunque el punto sexto del orden del día de la convocatoria de la Mesa Sectorial comenzara en su enunciado 'Negociación de la modificación de la Orden de 18 de marzo de 2021 de la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León...', los sindicatos no ven "intención y voluntad de negociación" por parte de la Junta.

Incluso han añadido que el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, "ha reconocido el agravio comparativo que supone este acuerdo, y aun así no está dispuesto a pedir perdón por subir el sueldo a las enfermeras y al resto no.

"Nos han traído en el orden del día un enunciado imposible, con el que la Consejería de Sanidad esconde la pretensión de dar forma y validez legal al 'pacto' al que llegaron Ciudadanos y Satse", han añadido, al tiempo que critican que "ni tan siquiera el asunto menciona o hace alusión a enfermería, que son las únicas retribuciones que se van a modificar".

Estos tres sindicatos, que han recalcado que representan a trabajadores de todas las categorías de Sacyl, se oponen "rotundamente a esa imposición y chapuza".

CSI-F, UGT y CCOO han exigido la retirada de dicho punto de la Mesa, para iniciar inmediatamente "una negociación seria, real, sin desigualdades ni discriminaciones, y para todos los profesionales de Sacyl y sanitarios" y han pedido traer a las conversaciones las modificaciones salariales de todas las categorías de Sanidad, para lograr la equiparación con respecto a otras comunidades autónomas.

"Queremos revisar y mejorar sus retribuciones, y dignificar a todos los profesionales de Sacyl, que han demostrado, especialmente en este momento de pandemia, que se merecen mucho más, y no una discriminación salarial como la que parece que quiere llevar a cabo la Consejería de Sanidad", han reflexionado.

Advierten, además, de que en el documento presentado, la Consejería de Sanidad no aclara "el aumento de la carga de trabajo que se va a producir, según nos ha confirmado la Gerencia Regional de Salud, y que va a tener que soportar enfermería por ese supuesto aumento salarial" ni tampoco "el por qué de la desigualdad de los incrementos salariales entre los cuatro tipos de enfermeras, sin considerar ni valorar las especializaciones".

La Consejería de Sanidad, según estos sindicatos, "no dice qué departamento ha realizado el estudio que ha dado pie al supuesto 'trato' con una organización sindical, ni qué criterios han seguido, para dejar a enfermería, no con un acuerdo histórico, sino con un acuerdo prehistórico, que anclará durante una veintena de años una supuesta subida salarial, sin que se equipare a la realidad de la media nacional, y que dejará nuevamente a la cola de las comunidades a nuestros profesionales de la sanidad".

"Habíamos avisado de que el supuesto acuerdo firmado con la consejera de Salud, Verónica Casado, haciendo de padrino y de testigo el vicepresidente Francisco Igea, no tenía validez legal, que no se ajustaba a derecho, y que no respetaba la normativa y los cauces establecidos para la negociación", han insistido los tres sindicatos.

"No queremos más desigualdades y más maltrato a los profesionales de la sanidad, que han tenido que soportar que no se devolvieran las 35 horas, a pesar de haberse firmado un acuerdo; que no haya una resolución normal y a tiempo de los procesos de Carrera Profesional; que han perdido poder adquisitivo al no recuperar los recortes de las pagas extraordinarias y de otras retribuciones; o que se retrasen una y otra vez la resolución de los procesos selectivos y de bolsas de contratación", han concluido.

Además, UGT, CSIF y CC.OO. han anunciado que iniciarán las acciones legales y reivindicativas necesarias, con el fin de que se inicie una negociación real para todos los empleados de Sacyl.