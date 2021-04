Melyssa Pinto, de querer abandonar 'Supervivientes' a convertirse en la nueva líder: "No me gusta parecer tonta"

El concurso de Melyssa Pinto en Supervivientes 2021 está siendo toda una montaña rusa. Y es que, aunque empezó fuerte con un salto digno de recordar y convirtiéndose en la líder, poco después se vino abajo al llevar mal el hambre, y dijo por activa y por pasiva que quería irse.

Así, en la segunda gala fue nominada, y se ha convertido en la primera salvada este jueves, cuando ha sido Antonio Canales el desterrado. Lejos de alegrarse, Pinto reconoció "estar jodida", y después rompió a llorar desesperadamente.

Sin embargo, en el juego de líder, se erigió como ganadora, asegurándose dos semanas dentro del formato. ¿El motivo de que se esforzara en la prueba pese a querer marchar? Según dijo la propia portuguesa, fue porque no le gusta parecer tonta, y el juego era de inteligencia. La prueba consistió en utilizar la memoria y conseguir recordar una serie de comandos que iba indicando la presentadora.

Melyssa: "Ya me había hecho a la idea de que me iba y ahora estoy un poco en shock" #SVGala3 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/WsmUfKbpSb — Supervivientes (@Supervivientes) April 22, 2021

Lara Álvarez aprovechó para animar a la extronista y que intentara ganar el collar de líder: "Yo creo y confío en que ella lo juegue verdad, solo por la cantidad de gente que la apoya y la salva y la quiere ver en plenas condiciones de superviviente, es el momento de demostrarles que efectivamente lo es".

Esto fue un contrapunto para Pinto, que antes de disputar el juego de líder, se mostró abatida: "Me había hecho a la idea de que me iba y ahora estoy un poco en shock, pero ya se me pasará". Una vez ganó, entre las risas de Jorge Javier Vázquez. les dedicó unas palabras a los suyos:

"Suficiente que no me he equivocado adrede. Se lo dedico a mi padre, a mi madre, a mi hermana que les quiero muchísimo y les estoy echando de menos, me está costando un montón, pero quiero que estén tranquilos. A mis amigas, a Sergi... voy a intentar ser fuerte por vosotros", concluyó la joven.