Pablo Díaz se queda a una palabra de llevarse el bote de 'Pasapalabra' con 1.528.000 euros

No fue la primera vez ni será la última (ya lleva doce ocasiones). Pablo Díaz se quedó este jueves a una palabra de llevarse el bote de Pasapalabra, que ascendía a 1.528.000 euros.

😲 Doce días que @pablodiazviolin nos ha tenido en pie esperando un bote que se está haciendo de rogar 💰 #Pasapalabra https://t.co/MWG9MTGt7d — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 22, 2021

El concursante comenzó el rosco con 169 segundos por delante para resolver las 25 palabras que le iba a ir preguntando Roberto Leal para llevarse el dinero del premio y, si fallaba, acertar más palabras que su rival, Javier Dávila, y enviarle a la silla azul.

Pablo Díaz, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

En la A ya pasó palabra, acertó la B, pero fue pasando letra a letra hasta la F y la G, que las acertó. Pablo fue dejando pasar tiempo letras, acertando unas cuantas en la primera ronda, dejándose la A, C, D, E, H, J, M, P, S, T, V, X, e Y.

Con 68 segundos comenzó la segunda vuelta del rosco, donde acertó todas menos la E y la S, que dejó para la siguiente ronda, con todavía 37 segundos por delante para pensar bien las respuestas.

Acertó la E y con 28 segundos para darle vueltas a la palabra correcta de la S: "Título del álbum publicado por Natalie Cole en 1996 que incluye una versión del tema Teach me tonight", preguntó Leal.

"¿Tienes el bote preparado por si acaso?", le preguntó Pablo al presentador confiado con la respuesta. "Voy a decir el título de un álbum, eso seguro, pero no me acuerdo si es de ella, creo que no", afirmó a falta de 7 segundos del final.

Pablo Díaz, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

El concursante respondió: "Sabotage", pero se equivocó, perdiendo su opción de llevarse más de un millón y medio de euros del bote ya que la respuesta correcta era Stardust: "Puede que lo tenga por ahí, pero no se me habría ocurrido ni en mil años", reconoció.