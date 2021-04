Alberto Chicote, en 'El hormiguero': "A mi hermano y a mí nos faltó poco para morir en una fábrica de chocolate"

El hormiguero cerró a semana con inmejorable sabor de boca con la visita del chef Alberto Chicote, que acudió este jueves al programa de Antena 3 para presentar su nuevo libro, Cocina de Resistencia. Las mejores recetas para no desperdiciar nada.

"Me hace mucha ilusión porque no surgió como tal, la idea vino sola durante el confinamiento, contaba en redes lo que hacía y la gente me pedía más. Como ya tenía todo el material publicado, pensé en reordenarlo y en tres meses lo reescribí todo. Después me di cuenta también que cada receta me evocaba una persona o un recuerdo y lo relacioné", afirmó.

.@albertochicote nos presenta su nuevo libro: “Cocina de Resistencia. Las mejores recetas para no desperdiciar nada” #ChicoteEH pic.twitter.com/QEKdoJHF3k — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 22, 2021

El invitado también quiso destacar que "con el libro ayudo a mucha gente que no tiene muchos conocimientos culinarios para cocinar en casa, pero pensé que quería ayudar aún más y decidí que todos los beneficios de autor fueran a la fundación World Central Kitchen del cocinero José Andrés".

Pablo Motos y la fábrica de chocolate

Los espectadores saben que el chocolate es una de las pasiones de Pablo Motos, que comentó: "Ha habido un momento que te he tenido envidia porque he leído que tu padre trabajaba en una fábrica de chocolate. Me pongo a temblar solo de decirlo. Si el mío hubiera trabajado ahí, habría muerto a los 9 años".

"A nosotros nos faltó poco para morir en una ocasión. Él trabajaba en una fábrica de chocolate en polvo, del que se diluye, y los propietarios de la marca también tenían otra donde fabricaban chocolate en pastillas", recordó Chicote.

Alberto Chicote, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Y continuó contando que "un sábado fuimos a visitar la fábrica, mi hermano, con 9 años, y yo, con 12, y descubrimos un cuartito donde había un montón de sacas con el chocolate que se había roto de las tabletas".

"Había cientos de kilos: ¿Te imaginas a un par de chavales en un cuarto lleno de chocolate sin que lo sepa su padre? Él no se enteró de nada y nos pusimos hasta el culo", señaló. "Al llegar a casa mi madre tenía preparada la comida, pero no podíamos comer porque nos dolía la tripa", añadió.

"Nos preguntaron si habíamos comido algo, pero lo negamos, no podíamos reconocer que nos habíamos escapado. El médico vino a casa a las pocas horas y le dijo a mi madre que, lo que nos pasaba era que nos habíamos puesto a reventar de chocolate", concluyó entre risas.