Moreno confía en empezar a relajar las restricciones a partir de la próxima semana

Ante la reunión del comité de expertos de la próxima semana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se mostró este jueves confiado en "empezar a abrir el grifo" y flexibilizar algunas restricciones, aunque no especificó cuáles, siempre que la situación de los contagios esté "razonablemente controlada". Lo que sí manifestó fue un "moderado optimismo", ya que no se ha producido un "crecimiento explosivo continuado" de contagios tras la Semana Santa. Así pues, habrá que esperar a la próxima semana para ver si la Junta decide, o no, abrir las provincias o ampliar el horario de bares y comercios.

Hasta entonces, y tras la reunión de los comités territoriales, 15 municipios de Sevilla estarán cerrados desde la próxima medianoche: Los Corrales, Peñaflor, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, El Ronquillo, Castilleja del Campo, Alcalá del Río, La Luisiana, Los Molares, Montellano, La Algaba, Villanueva del Ariscal y El Garrobo, además de El Palmar de Troya y Martín de la Jara, sin actividad no esencial.

Además, toda la provincia continúa en nivel 3 de alerta, por lo que se mantienen los horarios de cierre actual a las 20.00 horas en los establecimientos de hostelería y comerciales.