La vacunación reduce en un 86% desde enero las bajas por Covid entre la plantilla del SAS

Andalucía continúa viento en popa con su estrategia de vacunación, que roza ya los 2,4 millones de dosis administradas, lo que se traduce en casi un 8% de la población inmunizada, es decir, 669.416 personas, y un 20% con una dosis. La campaña, que arrancó a finales de diciembre del pasado año en todo el país, se inició con el personal sanitario que trabaja en primera línea contra la Covid-19, mientras que posteriormente se fue administrando el suero al resto de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Una medida cuya eficacia se ve reflejada ya en la disminución de las bajas laborales.

A comienzos del pasado mes de febrero, más del 80% de los trabajadores del SAS, que en total superan los 120.000, habían recibido, al menos, una dosis de la vacuna, mientras que la cifra hoy roza el 88% de profesionales inmunizados ya con la pauta completa. El porcentaje restante, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias, son personal que ha pasado la enfermedad hace menos de seis meses o personas que han rechazado vacunarse, si bien estas últimas constituyen solo un 1,1%.

Estos datos de vacunación han conllevado que la cifra de bajas laborales entre la plantilla del SAS como consecuencia del coronavirus, tal y como ha constatado la Dirección General de Personal y su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, haya caído un 86% desde el pasado enero, pasando de 1.902 a finales del mencionado mes a las 262 actuales, "muchos de ellos por contagios previos al comienzo de la campaña de vacunación", explica Salud.

Son "datos para la esperanza" que permiten ser optimistas, "siempre desde el realismo" y con "muchísima prudencia", manifestó este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien incidió en que la comunidad "está a la cabeza de la vacunación en España". No obstante, el popular aprovechó su comparecencia para criticar el "no por el no" y las "negativas sin explicación razonable" por parte del Ministerio de Sanidad a las propuestas "meditadas, contrastadas y valoradas por los profesionales" que su Gobierno ha planteado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como la de permitir la inoculación voluntaria de la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años o permitir una "especial movilidad" a los ciudadanos inmunizados.

Fuera del ámbito sanitario, los sindicatos ANPE y UGT han exigido a la Consejería de Educación que se complete el proceso de vacunación del profesorado andaluz, que "han perdido su carácter prioritario como colectivo esencial" y que siguen trabajando todos los días con "un alto riesgo de poder contagiarse diariamente". Además, reclaman al departamento dirigido por Javier Imbroda que "facilite, a la mayor brevedad, información detallada sobre las cifras de profesores que están aún pendientes de vacunación en los distintos colectivos de menores de 55 años, mayores de 60 y la franja intermedia entre ambas edades, que en principio parece ser la más afectada, de acuerdo a las denuncias que nos llegan".