L'entorn de la Llotja i del Mercat es reformarà en quatre fases

Les obres de reurbanització de l'entorn de la Llotja i del Mercat Central, que recuperaran una superfície total de 20.000 metres quadrats per a ús de prioritat per als vianants, ja estan en marxa i es desenvoluparan durant un any dividides en quatre fases per a minimitzar l'impacte sobre l'activitat comercial i la mobilitat de la zona.

Aquesta intervenció urbanística, que va sorgir d'un concurs d'idees convocat per la Generalitat fa quatre anys, suposarà una inversió de quasi sis milions d'euros cofinançada al 50% amb fons europeus.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, que ha visitat a primera hora d'aquest dijous l'enclavament per a supervisar l'inici dels treballs, ha afirmat que es tracta d'un dels projectes "més importants de la ciutat de València", ja que preveu la regeneració urbana d'un àmbit que es desenvolupa al voltant de tres Béns d'Interés Cultural (BIC) com són el Mercat Central, l'església dels Sants Joans i la Llotja de la Seda, que a més és Patrimoni de la Humanitat.

Un dels objectius principals de l'actuació és que l'espai que conformen les places Ciutat de Bruges i del Mercat s'articule com un continu perquè deixen de ser un "davant i arrere", així com que per davant de façanes tan emblemàtiques no passen milers de vehicles.

Actuació per fases a l'entorn de la Llotja i del Mercat. Ayto. València

L'actuació s'executarà en quatre fases que es desenvoluparan en 12 mesos, amb el que està previst que finalitzen a l'abril del 2022. En aquest sentit, i malgrat l'envergadura del projecte, l'Ajuntament pretén evitar molèsties de veïns i venedors, no pertorbar el trànsit, mantindre les zones de càrrega i descàrrega i que l'entorn es revalore a mitjà termini: "Volem transmetre tranquil·litat: qualsevol ciutadà podrà continuar venint a treballar i comprar", ha manifestat Sandra Gómez.

La primera fase, que ha començat aquest dijous, afectarà la plaça Ciutat de Bruges i adjacents (Carrer Vell de la Palla, plaça de la Comunió de Sant Joan i part del carrer Boatella (tram entre Bruges i Valeriola). El dilluns es tallarà l'avinguda de l'Oest i la previsió -segons ha explicat la vicealcaldessa- és que les obres d'aquesta fase estiguen acabades abans de la campanya de Nadal per a no afectar el Mercat Central. Sobre aquest punt, Gómez ha recordat que les obres no afecten el funcionament de la zona comercial que se situa en aquest entorn i ha fet una crida a la ciutadania perquè continue realitzant les seues compres en aquests establiments.

La segona fase donarà inici el mes que ve, amb un àmbit d'actuació en la zona nord de la plaça del Mercat, des de Bolseria fins al Mercat Central, mentre que la fase 3 s'iniciarà a l'agost sobre la zona sud de la plaça del Mercat i la 4 al novembre per a acabar l'actuació en l'avinguda María Cristina i el carrer Carabasses.

Figuració virtual de la zona després de la reurbanització. Ayto. València

La proposta 'Confluència', presentada per les arquitectes Elisabet Quintana i Blanca Peñín, va ser la guanyadora del concurs d'idees. Ambdues confien que el nou espai regenerat servisca de punt de trobada entre "la València moderna, la del seu temps, i l'antiga", després de recordar el degradat que estava.

L'equip d'arquitectura està format per dones, per la qual cosa Gómez s'ha mostrat "ben orgullosa" de compartir aquesta foto amb elles. Elisabet Quintana i Blanca Peñín van guanyar el concurs d'idees. Ayto. València

La reurbanització d'aquest enclavament també inclourà la recuperació de les Covetes de Sant Joan, cosa que l'equip està acabant de definir perquè una associació les utilitzarà com a espai d'artesania i disseny.

Subvenció per a la plaça de la Reina

L'altra gran reforma urbana, la de plaça de la Reina, comptarà amb una subvenció de 3,3 milions d'euros provinents de fons europeus per a sufragar part de l'obra, que comença aquest dilluns.

Es tracta de la setena ajuda que rep la ciutat per part de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del Ministeri per a la Transició Ecològica. "I la quantia econòmica, al costat de les concedides per a les places de la Llotja i el Mercat, és la més gran amb diferència", ha afirmat el regidor d'Innovació, Carlos Galiana.