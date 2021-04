Montero acusa al PP de "populismo" por "demonizar" los impuestos y revisará patrimonio, sucesiones y donaciones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que el Gobierno "va a revisar todas las figuras fiscales", incluidos patriomonio, donaciones y sucesiones, pero no pone fecha para acometer esa revisión. En su comparecencia ante la comisión de su área en el Congreso, Montero se ha limitado a decir que el Ejecutivo acometerá la reforma fiscal "cuando llegue el momento", y la ha dejado en manos del recién creado grupo de expertos.

Ya en la última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero sostuvo que no se implementarán subidas fiscales con carácter inmediato y que se acometerán las reformas cuando "las condiciones económicas lo permitan", es decir, cuando la recuperación tome fuerza. Días atrás, Montero había abierto la puerta a una "contribución adicional" de los grandes patrimonios ya en 2022, mientras que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, había dicho que "no es el momento" de subir impuestos.

En el debate de este jueves en sede parlamentaria, la titular de Hacienda confrontó con el PP. "Decir que la bajada fiscal produce un incremento de la recaudación es un eslogan populista", le dijo la diputada popular Carolina España, y le recordó, a cuenta de la campaña electoral en Madrid, que "Ayuso no bajó los impuestos en dos años". Montero reconoce que hay que "controlar la presión fiscal para ser competitivos", pero al mismo tiempo apuntó que el objetivo del Ejecutivo es "blindar el Estado del bienestar" y "pagar los ERTE" en el futuro más cercano. "El PP ha subido los impuestos más que ningún partido en España a pesar de lo que va diciendo cuando está en la oposición", terminó diciendo.

La ministra de Hacienda sostuvo que el interés del Gobierno "es producir una modernización del sistema tributario para adaptarlo al siglo XXI" y por eso quieren "adaptar la fiscalidad". Mientras, acusó al PP de "demonizar" los impuestos y les recordó que sus argumentos "no se sostienen" porque han sido, dijo, "el partido que más ha subido los impuestos en España" a pesar "de lo que dice cuando está en la oposición".

En otro mensaje a los populares, Montero esgrimió que "han tenido ocho años para eliminar estos impuestos y no lo hicieron", por lo que están cayendo, a juicio de la titular de Hacienda, "en una contradición". Asimismo, avisó al PP de que "hacer el análisis de la fiscalidad desde la capital de España perjudica al resto de comunidades autónomas" porque "no todo es Madrid". Montero para concluir su exposición sostuvo que el PP "votó a favor de la armonización fiscal en Andalucía" y que ese debate "empezó a tomar forma" con la aparición de Ciudadanos.

El PP cree que el Gobierno "no tiene credibilidad"

Precisamente Carolina España le espetó a Montero que el Ejecutivo "no tiene credibilidad" porque, sostuvo, "los Presupuestos Generales del Estado ya están invalidados". Los populares creen que Moncloa "no se atreve a decir lo que va a hacer" en materia fiscal "para no perjudicar al candidato Gabilondo" en plena campaña de las madrileñas. Asimismo, España acusó a la ministra de estar "obsesionada" con los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.

El PP considera que el Gobierno está "haciendo trampa" al decir que "somos los que más vamos a crecer". España recordó que "lo seremos" porque "somos también los que más hemos caído durante la pandemia". Y le pidió a Montero que hable "de esfuerzo fiscal", porque, dijo, "tenemos uno de los más altos en toda la OCDE". Lo que hace el Ejecutivo, según el PP, es "anunciar un crecimiento falso" y un "aumento de impuestos", que es "lo que le gusta a la izquierda".

Montero, frente a eso, insistió en defender los planes del Ejecutivo que quiere, según las palabras de la ministra, "defender el estado del bienestar de forma firme y robusta con independencia del territorio" y "no permitir desequilibrios" a nivel social y a nivel territorial. "Esta crisis ha exigido respuestas insólitas sin un manual de instrucciones al que acudir", expresó la titular de Hacienda, que además hizo hincapié en que las recetas actuales "no son las del 2008".

El plan de recuperación es "un salto de transformación"

Sobre el plan de recuperación, Montero explicó que supone "un salto de transformación y modernización" y que el objetivo es "hacer competitivo el modelo productivo". A juicio de la ministra, la pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia "la fragilidad en la que se encontraba nuestro modelo del bienestar". Asimismo, reivindicó que España "ha sido uno de los países que más grado de protección ha dado" a las administraciones locales, en referencia a comunidades y ayuntamientos.

De cara a los próximos días, Montero recordó que el Ejecutivo enviará a la Comisión Europea el plan de reformas definitivo para acceder a los 140.000 millones de fondos europeos que le corresponden a España. Además, antes del 30 de abril el Gobierno presentará la revisión del plan de estabilidad, con los datos actualizados de deuda y déficit.