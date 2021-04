El documental sobre la vida de Rocío Carrasco, Rociíto, llegó este miércoles a un punto culmen. Casi catártico para la hija de Rocío Jurado, que pidió parar la emisión de la serie para sentarse en un plató a resolver las dudas que quedaban. Si es que quedaban. El movimiento, por parte de Telecinco, parecía estudiado, porque justo coincidió con otro momento culmen. En este caso, el de la campaña electoral para los candidatos que aspiran a gobernar Madrid tras las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo: el único debate al que asistieron todos los candidatos.

Eso sí, Carrasco movilizó tanto Twitter que puso difícil a los políticos ser, de nuevo, los protagonistas. Si la corta vida de la Superliga europea de fútbol copó las redes en los días anteriores, el miércoles fue la reaparición de Rociíto. A ella la alumbraron todos los focos mientras le hacían infinidad de preguntas. Quien cambiase de canal podría encontrar algo parecido, aunque no igual. En Telemadrid, era Pablo Iglesias quien le hacía las preguntas a Isabel Díaz Ayuso. Como si el tiempo se hubiera retrotraído y hubiéramos vuelto a 2012, cuando ambos debatían en La Tuerka. Vistos los comentarios en Twitter, Carrasco ganó el debate. Para ser presidenta de la Comunidad, quizá le hubiese faltado vestir de rojo, como hizo Ayuso y también Mónica García, candidata de Más Madrid.

VIDEO: Cuando Ayuso era tertuliana de La Tuerka y se 'iba de cañas' con Pablo Iglesias.@cuquemar pic.twitter.com/nBCBivFTri — Cristofer Pons R (@CristoferPonsRo) March 16, 2021

Otro rostro televisivo que ha hablado de la presentadora madrileña es uno de los presentadores de Masterchef, el chef Jordi Cruz, que en un programa de La Ser Cataluña confesó que votaría a la popular si estuviera empadronado en Madrid. No dijo nada sobre el empadronamiento de Toni Cantó, por si acaso. Y es que, haber venido a Madrid una vez cerrado el censo electoral provocó que no pudiese ir en la lista, donde ocupaba el número 5. Quizá esa ausencia haya provocado un bulo que el PP ha tratado de desmentir, colgando la papeleta oficial de los populares, en la que no está el actor.

❌ Els xefs mostren el seu malestar amb el Govern:



🗣️💥 @JordiCruzMas: "No pot ser que jo que mai hauria votat als @populares, ara votaria a @IdiazAyuso"



🎙️ @carlesabellan: "Jo sóc d'esquerres i també votaria a @IdiazAyuso"



📻 Segueix el directe: https://t.co/eQmnICBdLa pic.twitter.com/hlcxZ9PK9C — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) April 20, 2021

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, no estuvo en el programa de Rociíto pero una parte de él sí: sus gafas. Así lo tuiteó la periodista Ángeles Caballero, que comparo las del socialista con las de Fidel Albiach, novio de Carrasco. Todo ayer se entrelazaba. Y es que, las gafas de Gabilondo fueron otro hito del debate político. Se las tuvo que quitar, antes y después. "Es que no les veo", decía. Lo que vio claro, al igual que los tuiteros, fue su elección para el 5-M. Si gana, seguro que escoge una chaqueta roja.