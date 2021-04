El vídeo viral de un camionero sobre el cartel de Vox: "¿Queréis dejarlos morir en el Estrecho?"

El polémico cartel de Vox puesto en las estaciones de Cercanías, que compara las pensiones con el dinero destinado a los menores extranjeros no acompañados, ha sido duramente criticado por varios sectores y organizaciones sociales.

En las redes, Basilio Aragón Posada, un camionero conocido en Facebook como Basilio Vigo Punki, también ha opinado sobre este tema de actualidad: "Estáis con el rollo de los menas. Vamos a ver. El 71% son españoles y son menores no acompañados porque el sistema los ha dejado de lados. Tan católicos y cristianos que sois, ¿qué queréis hacer con estos niños? ¿Queréis dejarlos morir en el Estrecho?".

Lo de los "menas", explicado en 1 minuto y 9 segundos. pic.twitter.com/oTUJy1Br2c — Jules (@CensoredJules) April 22, 2021

Vox, explicado en 2 minutos y 20 segundos. Que lo vea todo el mundo.pic.twitter.com/jJPupmUgDf — Jules (@CensoredJules) April 22, 2021

"Estos señores (refiriéndose a Vox) han votado en contra del ingreso mínimo vital, en contra de la subida de las pensiones y llevan en su programa que quieren abogar por un sistema privado de pensiones. ¿Se van a preocupar ahora por lo que cobran nuestros mayores?", señala Aragón.

Además, dijo: "Si hay un solo obrero que tenga un motivo para votar a Vox, por favor que me diga cuál es. Porque de banderas no se come".

Este miércoles, Renfe anunció que lo retiraría de sus instalaciones si la Justicia lo dicta y el Gobierno anunció que había tomado acciones legales. La Fiscalía Provincial de Madrid también ha presentado este jueves una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra la formación política. Por su parte, Vox tachó de censura las denuncias contra sus carteles.