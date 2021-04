La entrevista que concedió este miércoles Rocío Carrasco tras años apartada de la televisión versó casi en su totalidad sobre su hija Rocío Flores, y la agresión que sufrió por parte de ella, un episodio que Rociíto ha intentado siempre tapar para protegerla.

Es por ello que ahora se está poniendo el foco especialmente en la joven, y sus actos anteriores están siendo bastante cuestionados. Y es que durante la emisión de los primeros episodios de la serie documental, la exsupervivientes llamó para entrar en directo, pero la dirección no le dejó. Jorge Javier Vázquez aseguró que demostró muy poca empatía con su madre por lo que dijo por teléfono, y por eso no la dejaron entrar, para protegerla a ella misma.

De nuevo, a pocos días de que se diera la entrevista, Rocío Flores habló, esta vez desde el plató de El programa de Ana Rosa, y le pidió a su madre públicamente que le cogiera las llamadas. Sin embargo, Kiko Hernández ha estallado este jueves contra la hija de Antonio David porque interpreta otras intenciones en sus declaraciones.

-Kiko Hernández: “Rocío Flores, aliada con su padre, lo que quería era frenar la docuserie de su madre”



"Lo único que quería era frenar la intervención de su madre el miércoles. Lo que quería, una vez más, aliada con Antonio David Flores, era paralizar la docu-serie", ha criticado el tertuliano dirigiéndose muy enfadado a la cámara.

"Lo que quería una vez más es que la víctima, Rocío Carrasco, otra vez se metiera en su casa, que todo el mundo la criticara y le dijeran 'eres una mala madre, eres una señora que tira los hijos a los cubos de basura, eres una asquerosidad de persona' y que lo interiorizase", ha opinado, haciendo referencia a una entrevista de Antonio David en la que comentó que no sabía si Rociíto quería a sus hijos, porque había madres que no querían a sus hijos e incluso madres que los dejaban en contenedores de basura.

"Lo que te sale de forma natural no es lo que le dices a los reporteros, lo que te sale de forma natural es, cuando emiten el episodio 0, llamar por teléfono al director, porque tu padre te lo manda, y el director te tiene que frenar", ha continuado muy alterado. "Esa chica no está en terapia y no está preparada para hablar con su madre. Y yo celebro que no hable con su madre".