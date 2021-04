L'Horta Sud va rebre 19,5 milions d'euros de fons europeus del Programa Operatiu 2014-2020

En concret, els fons que ha rebut la comarca procedixen del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i del Fons Social Europeu (FSE), ha explicat el conseller Vicent Soler en un comunicat.

Soler ha destacat que es tracta d'un "important" volum de gestió, que contribuirà a la recuperació i al desenvolupament i que revela el "potencial" d'aquesta comarca, que representa l'11% del PIB valencià.

"Els fons europeus constitueixen una oportunitat única per a superar la crisi i consolidar un nou model econòmic i social", ha afegit el conseller, qui durant la seua intervenció ha assenyalat també la importància que "tal com està fent la comarca de l'Horta Sud, el teixit productiu i totes les administracions s'impliquen en la presentació de projectes al fons de recuperació".

Per a açò ha destacat que "l'obtenció de finançament és clau en el desenvolupament de polítiques públiques per a la recuperació econòmica" i ha animat a la comarca a "treballar unida per a poder accedir a finançament europeu no solament a través dels programes operatius, sinó també als més de 140.000 milions d'euros que el programa de recuperació Next Generation destinarà a Espanya".

SERÀ2030

Vicent Soler ha realitzat aquestes declaracions durant l'acte de presentació del projecte de reconstrucció comarcal de l'Hort Sud, Serà2030, en el qual s'ha donat a conéixer la pàgina web del projecte, l'observatori comarcal i les taules de treball per a la reconstrucció que engegaran sobre diferents aspectes com a mobilitat sostenible, energia o digitalització.

Segons el conseller d'Hisenda, "el Pacte d'Horta Sud, igual que l'acord 'Alcem-nos' que impulsem des de la Generalitat, naix en un context marcat per la pandèmia i per la crisi sanitària, econòmica i social generada, que demana la participació de tots en grans acords per a la recuperació i la reconstrucció"

A més, Soler ha explicat que tant el Pacte de l'Horta Sud com l'acord Alcem-nos parteixen d'un full de ruta que reuneixen tots agents econòmics, socials i institucions-, entorn als 17 objectius marcats per l'Agenda 2030, amb la mirada posada en un assoliment comú, aconseguir un desenvolupament sostenible capaç de conjugar el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

Durant la seua intervenció, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic també ha destacat que els pressupostos de la Generalitat per a 2021 s'han elaborat amb la vocació "de ser un instrument per a l'impuls d'aquelles polítiques públiques necessàries per a fer front als reptes plantejats".

En concret, el pressupost de la Generalitat 2021 dóna cobertura a 357 accions arreplegades en l'acord Alcem-nos, que compten amb una dotació de 3.800 milions per a materialitzar-se.

RECONSTRUCCIÓ DE L'Horta Sud

El projecte de reconstrucció de l'Horta Sud, liderat per la Fundació Horta Sud, ha sigut impulsat pel teixit associatiu d'aquesta comarca, juntament amb la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, la Diputació de València i Caixa Popular.

L'objectiu del projecte és impulsar una aliança per a la reconstrucció en clau comarcal, alineada amb els objectius de l'Agenda Urbana 2030. Aquesta col·laboració naix de l'ampli consens per a la reconstrucció plasmat amb el #PacteHortaSud, subscrit per deu ajuntaments, més de 75 entitats i quasi 300 persones a títol individual.

Amb la finalitat d'impulsar eixa reconstrucció, el projecte promourà un observatori comarcal amb indicadors objectius per a plasmar l'estat actual de la comarca, taules de reconstrucció periòdiques amb representants electes, teixit associatiu i persones expertes per a debatre i impulsar accions polítiques concretes de millora des de la base de la comunicació i una campanya de conscienciació.