Cvirus.-La incidència acumulada a la Comunitat Valenciana puja lleugerament fins als 40,10 casos per 100.000 habitants

Encara així, la Comunitat Valenciana continua sent la regió amb una taxa més baixa i es troba molt allunyada dels 232,55 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del Ministeri.

No obstant açò, els hospitalitzats en planta han pujat fins als 244, tres més que ahir, que ocupen el 2,14% dels llits disponibles. Per contra, en les unitats de crítics hi ha 67 malalts, dos menys, que ocupen el 7,24% dels llits.

En les últimes 24 hores s'han registrat 29 ingressos per coronavirus i s'han donat 62 altes. Finalment, la taxa de positividad a la Comunitat Valenciana ha baixat al 4,48% enfront del 7,51% de mitjana nacional.