La campaña electoral avanza en Madrid y los candidatos siguen llevando sus propuestas a todos los rincones de la región. Una de las principales cartas de presentación de la candidata de Vox a la Presidencia, Rocío Monasterio, es que su partido será el "freno" de la izquierda a partir del 5 de mayo. Así lo ha reiterado este jueves en un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI en el Hotel Eurobuilding de la capital.

Ante unas 180 personas, la número uno de la lista de Vox ha dejado ver que está dispuesta a gobernar con Isabel Díaz Ayuso hasta 2023 si dan los números que salgan de las urnas. "Me he reunido muchas veces con el equipo económico de Ayuso y creo que tenemos un buen entendimiento", ha confesado.

La sintonía de ambas se cimenta en planteamientos compartidos, como por ejemplo en materia económica, porque tanto Vox como el PP llevan en sus programas bajar los impuestos (medio punto en el IRPF en todos los tramos), aprobar nuevas deducciones fiscales para familias y jóvenes o desregularizar lo máximo posible para favorecer la actividad económica.

No sería este el primer acuerdo entre Monasterio y Díaz Ayuso, porque la primera ya facilitó la investidura de la segunda en 2019. En aquella ocasión había un tercero en discordia, Cs, con el que al menos Vox ahora no cuenta. De hecho, Monasterio ha aludido que sin el exvicepresidente regional, Ignacio Aguado, será "muy fácil" que lleguen los pactos entre PP y Vox.

A pesar de estar dispuesta a pactar, Monasterio no ha perdido la ocasión de enviar un recado al PP, con el que al parecer no sabe muchas veces a qué atenerse. La cabeza de lista de Vox ha criticado que "no se aclara" porque Pablo Casado dice una cosa y Ayuso o el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantienen otra distinta. "Yo invito al PP primero a que se aclare. Vox en Madrid defiende lo mismo que en toda España", ha hecho valer.

Vox dará o aceptará votos para formar Gobierno

A pesar de que las encuestas dan a la formación que preside Santiago Abascal unos resultados muy similares a los que obtuvo en 2019 y que le granjearon 12 diputados, Monasterio se ha mostrado optimista y ha asegurado que Vox dará o aceptará los votos para formar un gobierno que frene a la "a la izquierda" en Madrid.

La última de esas encuestas ha sido el CIS, que da a la formación de Monasterio entre 11 y 13 escaños. De este barómetro de opinión ha desconfiado la cabeza de lista de Vox. "El CIS de Tezanos nunca ha acertado", ha asegurado la política, para añadir que sus "encuestas son la calle", en alusión a las personas que acuden cada día a sus mítines.

Por los actos electorales de Vox, precisamente, ha vuelto a cargar la cabeza de lista de Vox contra el Gobierno de la Nación, especialmente contra el ministro Fernando Grande-Marlaska, y contra el candidato de Unidas Podemos en la Comunidad, Pablo Iglesias, porque les considera responsables de la violencia que están sufriendo desde el inicio de campaña en Vallecas. Este miércoles, hubo tres detenidos por atentado a la autoridad y por lanzar objetos en un mitin en Navalcarnero.