Castelló renova en les 3 platges la bandera que acredita la seua qualitat ambiental, turística i de sostenibile

La bandera Ecoplayas onejarà en les tres platges de Castelló per quart estiu consecutiu després de la reunió del jurat de la XIV edició dels premis Bandera Ecoplayas 2021, en la qual es van estudiar les candidatures i es va acordar la renovació del distintiu per a les platges de Castelló. Aquest guardó, que atorga l'Associació Tècnica per a la Gestió de Residus, Condícia Urbana i Medi ambient (ATREGUS), reconeix la gestió ambiental sostenible.

"La renovació de la bandera Ecoplayas en el Serradal, la Pineda i el Gurugú és una mostra del compromís continu amb la millora de la qualitat de les nostres platges i per l'aposta clara per potenciar la sostenibilitat de la nostra costa", ha explicat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco.

La regidora de Turisme i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Pilar Escuder, per la seua banda, ha assegurat que aquest reconeixement avala el treball per potenciar i promocionar les platges, per la gestió sostenible i per consolidar servicis que milloren l'experiència dels usuaris del litoral.

Aquesta bandera distingeix la qualitat de les platges des del punt de vista ambiental, turístic i de sostenibilitat, amb l'objectiu de difondre els seus esforços, innovacions i assoliments. D'aquesta manera, es tracta de promoure l'excel·lència en el disseny, l'equipament i el manteniment del gran actiu que constituïxen les platges, així com el seu desenvolupament turístic, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

En la platja de la Pineda -que va ser la primera a aconseguir aquesta bandera l'any 2016-, es valora positivament l'accessibilitat, així com la qualitat mediambiental, l'accés en transport públic i la millora en tots els seus servicis. En el Gurugú -amb aquesta distinció des de 2017-, es renova per servicis com la biblioplaya, el punt bebé d'assistència a la lactància i a l'alimentació infantil i pel seu lloc de socors amb infermeria i ambulància.

Finalment, en el Serradal -que va aconseguir ser Ecoplaya per primera vegada en 2018-, s'ha renovat la distinció pels seus servicis i per ser una platja protegida i amb alt valor mediambiental.