Heberto de Sysmo, II Premi Internacional de Poesia Breu 'Mª Teresa Espasa'

Aquest guardó està convocat per la Plataforma d'Escriptores de l'Arc Mediterrani i va rebre 341 obres des de totes parts del món, 115 més que l'edició anterior.

El jurat, presidit per Mª Teresa Espasa i format per Arantxa Esteban, Raquel Lanseros, Blas Muñoz Pizarro i Elena Torres com a vocals i Elia Saneleuterio com a secretària sense veu ni vot, ha acordat per unanimitat concedir el premi a l'obra 'Agua nueva'.

Oberta la plica, el guanyador ha resultat el poeta Heberto de Sysmo, pseudònim de José Antonio Olmedo López-Amor (València, 1977), escriptor, crític literari, editor i codirector de la revista literària 'Crátera'.

Ha publicat els llibres de poesia 'Luces de antimonio' (2011), 'El testamento de la rosa' (2014), 'La soledad encendida' (2015), 'La flor de la vida' (2016), 'Maldito y bienamado bibelot' (2017), 'Nubes rojizas' (2019) i 'Actos sucesivos' (2020). També és autor d'assajos i aforismes.

'Agua nueva' mereix aquest premi pel seu gran domini de la forma i sentit del ritme al servici d'un poderós llenguatge simbòlic, capaç de transcendir l'experiència individual en cantar la fusió de la naturalesa amb l'home en la paraula, en el silenci i en l'amor. Es tracta, per al jurat, d'uns poemes ben construïts, que conviden a la reflexió existencial alhora que ofereixen una harmonia estètica que els dota d'elegància i profunditat.

Aquest poemari "camina cap a la nova forma de poetizar", on "el jo poètic s'estremeix al llarg del camí que irremeiablement li porta cap a eixe amor que mor si falta el lliri i el perfum del ser estimat".

En definitiva, és un poemari d'un to hímnico, amb versos aconseguits i profunds, a més de maneig formal i lleugeresa. "Musicalitat i altura: llum de metamorfosi, aigua nova", segons el parer dels experts.