El Parlament balear insta al Gobierno a transferir a la comunidad la gestión del Ingreso Mínimo Vital

La iniciativa señála que esta transferencia de la gestión deberá llevar aparejada, obligatoriamente, la transferencia de la dotación económica necesaria para hacer frente a los recursos humanos y materiales que permitan el refuerzo de los servicios sociales comunitarios, personal administrativo y técnico.

Se trata de una PNL, presentada por el Grupo Popular y aprobada por unanimidad, que pide al Gobierno central modificar el Decreto del Ingreso Mínimo Vital en cuanto a los requisitos necesarios y criterios de concesión, para que llegue "a todas aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad económica sobrevenida por la actual crisis económica".

Finalmente, la propuesta insta al Ejecutivo central a constituir la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 30 del Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, para activar los mecanismos de cooperación y la colaboración con las comunidades autónomas con el fin de realizar una adaptación ordenada de los diferentes sistemas de rentas mínimas autonómicas.

PNL PAUL RUSESABAGINA

Por otra parte, se ha aprobado una segunda PNL -presentada por los grupos Socialista, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos- con la que la Cámara balear denuncia y condena "el acoso a los opositores políticos ruandeses, y las desapariciones y asesinatos de muchos de ellos", así como la de cualquier otra persona que sufra persecución por expresar ideas críticas frente a la política del actual gobierno ruandés.

La propuesta pide a la República de Ruanda poner en libertad inmediatamente a Paul Rusesabagina, "en atención a su delicado estado de salud", y permitir su regreso a los Estados Unidos. Además, insta al Gobierno de Ruanda a avanzar en la democratización del país, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos y el pluralismo político.

Finalmente, la propuesta insta al Gobierno de España a que solicite a la Delegación de la UE en Ruanda, así como las representaciones diplomáticas de los Estados miembros, en particular la embajada de Bélgica en Ruanda, que supervisen el juicio de Rusesabagina.

Según ha informado Unidas Podemos, la familia del activista (las hijas, Carine y Lys, y su sobrino, Jean Paul) ha presenciado en una sala separada el debate y la votación de la iniciativa. La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha explicado que "es necesario que el Parlament se manifieste en la defensa de los derechos humanos".

Mayor ha usado además su turno de palabra en la Comisión para leer una carta de parte de la familia del activista. "Sabemos que existe bastante impunidad en el Gobierno de Ruanda. No se sabe el paradero de muchos disidentes políticos, son perseguidos. En esta Comisión hemos llevado a cabo diversas iniciativas en favor de los derechos humanos y no podía ser que no presentáramos esto aquí", ha señalado Mayor.

"Os quiero dar las gracias porque esta PNL haya sido aprobada. No lo digo yo como diputada de Unidas Podemos, sino seguramente en nombre de la familia, que seguro está muy agradecida por el apoyo. Se sabe que la salud de Paul no es buena y que se le ha dificultado el acceso a sus abogados. Necesita un juicio justo y acceso a los medicamentos que necesita", ha concluido Mayor.