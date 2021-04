El Tiranosaurus Rex caminaba a la velocidad del ser humano

El Tyrannosaurus Rex fue uno de los dinosaurios más temidos de los que existieron hace más de 65 millones de años. Las investigaciones para averiguar cómo era y cómo vivían estos animales continúan a día de hoy.

Gracias a un estudio difundido en la revista Royal Society Open Science se ha conocido un dato relevante acerca de ellos: su velocidad caminando alcanzaba los 4,6 kilómetros por hora. Este dato se asemeja a la que tenemos los seres humanos.

Los investigadores han creado un método biomecánico teniendo en cuenta el fósil de una hembra de esta especie que medía 13 metros de largo y pesaba seis toneladas. Los restos óseos de Trix, el apodo que recibió esta depredadora, fueron encontrados en perfecto estado en Montana, Estados Unidos.

A partir de ella, consiguieron reconstruir su cuerpo en movimiento y determinar el ritmo al que se movería su cola. De esta manera, se podía determinar la longitud y la velocidad de sus pasos.

Anteriormente se creía que los T-Rex alcanzaban una velocidad de 7,24 y 10,78 kilómetros por hora. "A diferencia de nuestro estudio, esos estudios previos no se proponían estimar la velocidad preferida del animal. En su conjunto, esas estimaciones son más altas que las nuestras", según afirmó Pasha Bijlet, autor de la investigación, en Daily Mail.

"Parece que el T-Rex no era un caminante muy rápido. Solo tienes que mirar la cola para comprender lo importante que es para su caminata. Es más de la mitad de su longitud. No existe ningún animal vivo que use la cola de la misma manera. La cola entera, según nuestra reconstrucción, de casi 1.000 kilos, era simplemente una masa suspendida por una banda elástica. Y con cada paso, habría rebotado ligeramente hacia arriba y hacia abajo", explicó.