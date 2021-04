'La coartada' porta al teatre Olympia "un thriller psicològic que camina cap a la tragèdia"

L'obra, interpretada per María Castro, Gorka Otxoa i Miguel Hermoso, relata la història d'Ana, una dona divorciada i turmentada pel seu passat, que demana ajuda al seu millor amic per a preparar-se a testificar en el juí per la custòdia de la seua filla. De la seua coartada dependrà no solament la custòdia de la seua única descendent sinó també la seua pròpia llibertat. Al llarg de la nit, l'enfrontament descarnat amb els seus propis dimonis revelarà fins a on és capaç d'arribar per a evitar el pitjor de totes les seues pors: el silenci.

Amb una durada de 70 minuts aproximadament, la funció relata uns fets que transcorren en una sola nit i als quals l'espectador assistirà en dos parts diferenciades de la funció. La primera, representada per la protagonista -interpretada per María Castro- i el seu millor amic -Gorka Otxoa-; i una segona part compartida per Castro i Miguel Hermoso, qui interpretarà el paper de l'ex-marit d'Ana.

Malgrat la dificultat d'explicar el contingut de l'obra sense desvetlar cap detall, Miguel Hermoso s'ha atrevit a fer una sinopsi en tres punts: "Tracta d'una dona desesperada per recuperar la custòdia de la seua filla; de dos amics que preparen una coartada per a no se sap si un crim que han comès o que van a cometre; i finalment, en els últims 20 minuts, el personatge de l'ex-marit ens mostrarà un matrimoni destrossat que fa que l'espectador es done compte que hi ha coses reals i irreals en la ment de la protagonista, detalls que l'espectador haurà d'anar esbrinant".

"És un thriller psicològic que camina cap a la tragèdia", ha definit Hermoso. En aquest sentit, Otxoa ha explicat que el que caracteritza a l'obra són "tots els seus recovecos i històries internes".

Per a María Castro, l'espectador pot veure's identificat amb la sensació de "no tindre escapatòria i no saber què fer" que viu Ana, "una mare desitjosa de tornar a reunir-se amb la seua filla, que li l'han llevat i que sense ella la vida no té sentit", segons ha explicat l'actriu en la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dijous amb motiu de la presentació de l'obra.

UN RITME "TREPIDANT" I UNA ESCENOGRAFIA "AUSTERA"

En aquest sentit, Castro ha subratllat el ritme "trepidant" de la funció però "al mateix temps, fent un ús molt pausat de la paraula". Una qualitat imprescindible, ja que segons ha advertit: "si l'espectador es perd alguna cosa, ja no entendrà res".

Amb unes accions i una escenografia "austera", els protagonistes asseguren que "el públic no necessitarà més". "Les històries de cada personatge es van desgranant a través de les seues accions", explica Miguel Hermoso.

Per a Hermoso, "l'obra va per davant de l'espectador i aconsegueix que tu com a espectador vages a remolc". Així, els protagonistes han destacat "el gir final" de la funció que "ningú s'imagina". "Amb el final el cap et dóna tantes voltes que tinc ganes de poder veure la cara de la gent -fent referència a l'ús obligatori de la mascarilla-, encara que solament amb els ulls ja s'aconsegueix veure", explica Hermoso.

"Els tres personatges treballem amb l'ànima, solament amb la paraula i la intenció. El personatge ho trobem en els ulls del company. Quan no tens res més, t'has de tirar com un kamikaze', relata l'actor que interpreta el paper de l'ex-parella d'Ana.

Preguntats per l'autora de l'obra original, la nord-americana Christy Hall, els actors han afirmat que "no és molt coneguda". "No ha transcendit tant com mereix", ha afirmat Hermoso, qui ha remarcat en aquest sentit "l'accés de Bernabé al mercat americà".

ASSAJOS PER 'ZOOM' I AMB MASCARETA

Els protagonistes han remarcat el "curiós" procés d'assaig i preparació de l'obra, que va transcórrer en un primer moment de manera presencial i va acabar sent via online mitjançant la plataforma de videocridades 'Zoom', pel fet que els tres actors es van contagiar de covid.

"Han sigut uns assajos completament inusuals i bojos. Jo mai vaig pensar que assajaria mirant a una paret, imaginant que la taula és Miguel i la cadira és Gorka", ha explicat María Castro.

Finalment, els protagonistes han reivindicat el "caràcter segur" del teatre i la cultura. "Tornar al teatre és una forma de sentir-se viu", ha reivindicat Castro. "No trobe un espai més segur que el teatre", ha afirmat Otxoa, qui fent menció a les paraules de la seua companya ha conclòs la presentació apel·lant al públic amb un "torna a la cultura, torna a la vida".