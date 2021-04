El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, se ha comprometido este jueves a "promover una ley" que regularice "las actuaciones urbanísticas ilegales", como la urbanización Eurovillas, en el municipio de Nuevo Baztán.

"Me comprometo a promover una ley para la regularización de actuaciones urbanísticas ilegales. Es de justicia que las personas que pagan impuestos tengan los servicios administrativos propios de cualquier ciudadano", ha señalado Bal a la prensa al término de una visita que ha hecho en el municipio de Nuevo Baztán.

Según Bal, se trataría, por ser de competencia autonómica, de una ley similar a la 9/1985 de Actuaciones Urbanísticas Ilegales para regularizar la situación de las urbanizaciones "no consolidadas", como Eurovillas.

El candidato ha denunciado que esta urbanización, con unas 4.000 viviendas, "está huérfana, al margen de la regulación urbanística", lo que conlleva que sus vecinos deban pagar una media de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de 800 euros o sufran "de manera sangrante el problema de la okupación".

"Punto de inflexión"

Por otro lado, Bal cree que el debate de Telemadrid de anoche ha sido un "punto de inflexión" en la campaña y que votantes moderados del PSOE acabarán optando por los 'naranjas' tras comprobar cómo el candidato socialista, Ángel Gabilondo, "se arrojaba en brazos" de Unidas Podemos.

"Esto provocará que el espacio de centro se ensanche. Lo que les quedará a estos votantes será Cs, un partido liberal en lo económico pero progresista", ha defendido.

Además, el candidato de Cs confía en que su partido superará ampliamente el corte electoral del 5% y entiende que el debate de ayer sirvió para que "más gente conozca el proyecto".

"Ayer demostramos que somos la moderación y que claramente solo con nosotros no gobernarán los extremos. Somos la garantía de que Podemos no entre en el Gobierno y de que Vox no determine las políticas", ha concluido.