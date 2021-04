Cultura.- Aitana, Miguel Bosé i Loquillo actuaran en el nou cicle 'Les Nits del Ciutat' en l'estadi del Levante UD

Segons informen els responsables de la iniciativa, aquest serà el punt de partida de "una nova etapa en la comercialització i ús de l'estadi Ciutat de València, que ha preparat les seues instal·lacions per a albergar des de grans concerts fins a esdeveniments empresarials, festivals itinerants, cinema i activitats per a tots els públics de forma segura en un nou projecte obert al sector cultural". Els esdeveniments de 'Els Nits del Ciutat' tindran lloc els mesos de juny i juliol.

Aitana (9 de juliol), Miguel Bosé (16 de juliol) i Loquillo (17 de juliol) són els primers artistes confirmats que actuaran per primera vegada en el remodelat estadi. En les pròximes setmanes, l'organització anirà revelant la resta del cartell.

L'aforament serà limitat i comptarà amb les mesures Covid-19 vigents, entre les quals es troben la desinfecció constant de les instal·lacions, dispensadores de gel hidroalcohólico en punts estratègics i accessos, i distanciament social entre les localitats, destaquen.

Per a aquest projecte en concret, i com una aposta de futur el club ha firmat un acord de col·laboració amb Proactiv Entertainment, empresa dedicada a la producció i organització de grans espectacles, concerts i exposicions.

AFORAMENTS "VERSÀTILS"

De manera conjunta, han establit un nou format amb aforaments "versàtils i adaptat a tot tipus d'esdeveniments". Aquesta nova iniciativa compta amb "aforaments reduïts persones amb una excel·lent visió i localitats privilegiades on poder gaudir de tot el que esdevé en l'escenari principal, situat enfront de la graderia de tribuna i llotges VIP, convertint l'estadi en l'auditori més gran de la ciutat".

A més, assenyalen, la pluja no suposarà un problema gràcies a la nova coberta. També el sistema de so ha sigut dissenyat per a aquests aforaments reduïts, de manera que els espectadors gaudisquen de la música amb un so "òptim".

El director de Proactiv, Nicolás Renna, afirma, en un comunicat, que l'empresa està "molt orgullosa de poder crear al costat del Levante UD Les Nits del Ciutat, que es convertirà en el centre cultural de referència aquest estiu a València". "Els valencians podran tornar a gaudir de la música en viu dels seus artistes favorits, amb totes les mesures de seguretat i en un entorn incomparable", augura.