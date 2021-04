UP pregunta al Govern si Valenciaport pot decidir la validesa de la declaració ambiental de 2007

Aquesta qüestió arriba després que Ports de l'Estat determinara a principis d'abril que la DIA concedida en 2007 segueix vigent i que Valenciaport és l'encarregada de determinar la necessitat d'una nova avaluació.

La coalició, que governa a nivell nacional amb el PSOE, vol saber què potestats concedeix la condició d'òrgan substantiu a l'APV, a l'efecte de normativa ambiental, en el procés d'inici, realització i aprovació de les DIA. També quin organisme té la responsabilitat última sobre eixa decisió en cas d'existir al·legacions o recursos en el procés administratiu respecte a la decisió que haja pogut adoptar l'APV.

Paral·lelament, interpel·la a l'executiu de Pedro Sánchez sobre si ha efectuat alguna consulta la direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental o un altre organisme estatal amb l'APV sobre si les obres previstes s'ajusten a l'alternativa aprovada i en les condicions assenyalades en la resolució favorable de la declaració d'impacte ambiental de l'ampliació del port de València de 2007. I, en cas que així siga, si considera que les possibles modificacions suposen una variació significativa.

VALORA UNA NOVA DIA?

UP també pregunta al Govern si està valorant la necessitat d'una nova DIA respecte a les obres pendents en el Port de València entre les contemplades en la declaració ambiental de 2007.

Finalment, s'interessa per si considera possible una connexió ferroviària amb el Port per al transport de les mercaderies generades per les seues instal·lacions i sobre si existeixen estudis sobre eixa possibilitat o té previst realitzar-los en el moment de concretar el traçat, característiques i capacitat del corredor mediterrani al seu pas per la ciutat de València.

Aquest mes, recorda la coalició 'morada', es va publicar la decisió de la direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental per la qual es modificaven determinades resolucions d'impacte ambiental de projectes portuaris, entre elles el de València, i concedia a les autoritats portuàries la condició d'òrgan substantiu a l'efecte de la normativa ambiental.

En 2007, la secretaria general per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic va formular declaració d'impacte ambiental favorable a la realització del projecte d'ampliació del port de València, concloent que el medi ambient quedaria protegit adequadament "sempre que s'autoritze en l'alternativa i en les condicions que s'han deduït del procés d'avaluació", a més de recordar que correspon a la direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental la resolució del procediment d'avaluació ambiental de projectes de competència estatal.

Per tot açò, per a Unides Podem, l'ampliació té impactes globals que van molt més allà del mediambiental de l'obra i suposa optar per un concret model de comerç i desenvolupament amb implicacions profundes en tot el seu entorn. Alerta que tindrà impacte en el trànsit pesat de tota l'àrea metropolitana de la ciutat tant durant les obres com posteriorment, ja que no hi ha una connexió ferroviària adequada amb el Port.