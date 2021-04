Quedan menos de diez días para las elecciones del 4-M y la duda de quién gobernará la Comunidad de Madrid aún no está resuelta. Los expertos coinciden en señalar la amplia ventaja que Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene sobre sus competidores, pero está por ver si la suma con Vox le dará para gobernar.

Precisamente el partido de Abascal ha estado en el centro de las últimas polémicas de la campaña, con sus carteles sobre los menores migrantes y el rifirrafe de su candidata, Rocío Monasterio, con el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en un debate. Y precisamente esos elementos pueden introducir incertidumbre, apuntan los politólogos consultados por 20minutos.

José Pablo Ferrándiz, de Metroscopia, y Manu Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, apuntan que Ayuso ganará las elecciones, a diferencia de 2019, y que la distancia que sacará en las urnas a su potencial socio, Vox, será "muy amplia", por lo que si la suma da elegirá la composición de su Gobierno "en función de lo que necesite", aunque "aspire a gobernar sola".

Precisamente sobre Vox, la politóloga y socióloga Marta Marcos dice que "está siendo el partido más honesto: le dicen a su elector que no están de acuerdo con esto, esto, esto y esto con el PP, pero nuestro principal rival es la izquierda".

Claro que no todo está decidido. Las polémicas más recientes, según el politólogo Edu Bayón, han hecho que "la campaña electoral cambie" y el centro del debate "ya no vaya a la gestión de Ayuso", como quería el PP desde el principio, cree el analista. "El PP ha perdido el control de la campaña en los últimos días", considera Bayón, que ve a Vox "desesperado por hacer ruido" en la recta final hasta el 4 de mayo, sobre todo a partir de su "cartel racista".

"Vox va a entrar y Cs no va a entrar [en la Asamblea], pero Cs trata de hacer ver que no está todo perdido", pronostica Marcos, quien cree que Edmundo Bal "está en un mal momento y su partido está en hundimiento", y eso la gente "lo percibe". Ferrandiz y Mostaza piensan igual porque Cs tiene un votante "más pragmático" y más dado a "fugas hacia otros partidos".

¿Y qué pasa con el efecto Iglesias?

"El efecto Iglesias se ha desinflado", cuenta Mostaza. El candidato de Unidas Podemos, reconoce Mostaza, sí que va a conseguir el objetivo para el que, dice, se ha presentado, que es "entrar en la Asamblea, no quedarse por debajo del 5%". Para Mostaza, lo que ha pasado con Iglesias y su candidatura "es una metáfora de lo rápido que cambia todo".

Coincide con él Ferrándiz. "Iglesias tenía tres retos: no caer por debajo del 5%, liderar a la izquierda y evitar un Gobierno de derechas", resume. Y, en palabras del sociólogo, "solo va a conseguir el primero". Aún así, Ferrándiz cree que la candidatura del exvicepresidente es "una buena noticia para la izquierda" porque ahora "lo tiene difícil", pero sin Iglesias "lo tenía imposible".

Marcos también cree que Iglesias ha perdido protagonismo con respecto a anteriores citas electorales. Por ejemplo, comenta, en el debate fue menos "agresivo" que en otras ocasiones, y aunque eso ayudó a "crear un clima de respeto entre los partidos de izquierdas", se situó al mismo nivel del resto de candidatos, pese a que inicialmente su llegada se interpretó "como una amenaza para Más Madrid".

En la batalla entre derecha e izquierda, los analistas ven "positivo" para esta última que concurran tres partidos por separado, porque, en este caso, cada formación "tiene su espacio electoral", según Marcos. Mostaza, además, esgrime que "hay gente de Más Madrid que no votaría a un candidato de Podemos y viceversa" puesto que, como concluye Marcos, sigue existiendo el factor de "una batalla casi personal entre Iglesias y Errejón".

El politólogo Edu Bayón, por su parte, cree que con los últimos acontecimientos "la izquierda crece en movilización" porque, dice, "el marco ha cambiado". Bayón ve claves para que la campaña dé un giro "las amenazas a Iglesias y Marlaska, además de lo sucedido en el debate". Los expertos creen que en lo que queda de campaña "las cosas pueden cambiar", porque, además, todavía "quedan días" que pueden ser "decisivos".

¿Influye que se celebren un martes?

El hecho de que se celebren un martes no provocará una caída de la participación, según los analistas. "Si me preguntas hace días años te hubiera dicho que sí, que cae, pero no ahora", sostiene Mostaza, porque "estamos en un clima de polarización y son elecciones en clave defensiva, se vota contra algo o alguien".

Ferrándiz coincide y recuerda que las catalanas de 2017 se celebraron en jueves y la participación "fue histórica", mientras que Marcos se suma a esa teoría y entiende que "los votantes no se van a dar cuenta de que no es domingo" y apunta a un dato cercano "al 75%". Ferrándiz asegura que "la mayoría de la gente no tendrá problema para ir a votar" y quizá quien lo pueda tener "sea el votante de izquierdas".

¿Y los debates?

La campaña ha entrado en una fase tensa y tanto es así que los debates que estaba previstos para este lunes y para el 29 de abril en la Sexta y en RTVE no se van a celebrar a celebrar, porque la izquierda se ha negado a compartir cartel y atriles con Vox. En toda la campaña, por lo tanto, solo se habrá celebrado uno. Mostaza cree que estos debates "algo de voto siempre mueven" porque "todo influye", pero la clave en ellos, comenta, "es no perder".

Marcos tampoco cree que el debate sea un factor decisivo porque "no hay que olvidar que solo una parte de la población va a verlo", aunque el hecho de que se celebren "ya es algo positivo para los ciudadanos". Ferrándiz se suma a esa teoría, y esgrime que los debates "cambian poco" las tendencias de voto y si se da alguna alteración a partir de ellos "será entre partidos del mismo bloque".