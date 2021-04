Pleno.-Aragón prevé que a mitad de mayo estén vacunados con la primera dosis los mayores de 60 y en junio los de 50

Asimismo, ha dicho que los mayores de 45 años se incorporarán a la vacunación a finales de junio y los de más de 30 años durante el mes de agosto, con el objetivo de que a finales de ese mes el 70 por ciento de la población aragonesa esté inmunizada. Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por la diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar.

La consejera ha subrayado que todas las personas van a poder ir citándose cuando les corresponda y desde su Departamento se trabaja de forma "constante" para mejorar el sistema de autocita a través de la plataforma de Salud Informa, que ha reconocido que es "altamente complejo" por el volumen de peticiones que se gestiona "cada minuto".

Como ejemplo, ha indicado que este miércoles, cuando se abrieron las citas a nuevos grupos de edad -los nacidos entre 1951 y 1953-, durante las dos primeras horas se concedió una por segundo. También ha apuntado que el pasado el 13 de abril hubo 145.000 accesos directos.

En respuesta a otra pregunta del diputado de IU, Álvaro Sanz, sobre el mismo tema, la consejera ha aportado más datos sobre la jornada de este miércoles, en la que tras abrir las citas del nuevo grupo de edad, en los 15 primeros minutos, entraron 500 peticiones, de ellas, 489 para la vacuna de Janssen, cuyas primeras 4.100 dosis llegaron en esa jornada a Zaragoza.

El mismo día, el portal superó las 36.000 citas de forma que una de cada tres personas de entre 68 y 69 años ya posee fecha de vacunación y "se ha completado el 48 por ciento de la cohorte de las personas con 70 años", mientras que del grupo de entre 60 y 62 el 50 por ciento.

REFUERZO

La consejera ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Enfermería para que, a partir de la semana que viene, habilite un teléfono que van a atender profesionales jubiladas que darán información y permitirán citarse.

Esta medida complementa la colaboración alcanzada con los municipios y las oficinas de farmacia con la misma finalidad. "Estamos muy agradecidos con el compromiso que han manifestado y por como está funcionado", ha apuntado Repollés.

Asimismo, ha recordado que también a partir de la semana que viene se va a contar con un teléfono por provincia con tarifa normal para resolver dudas y autocitarse.

AGENDAS COMPLETAS

La consejera ha precisado que, en este momento, "están prácticamente completadas las agendas de la próxima semana", para remarcar que si se abren nuevas franjas de edad "es porque tenemos capacidad por las vacunas que nos llegan".

A su entender, es un proceso "complejo" que se está resolviendo bien y ha subrayado que quienes no han podido o no han querido hasta ahora vacunarse y están incluidos dentro de los grupos que pueden hacerlo tienen habilitado el sistema para acceder a la inmunización contra la COVID-19.

"No está cerrada ninguna franja de edad para autocitación" y, además, ha comunicado que van a hacer una "llamada activa" cada 15 días a aquellas personas mayores que no están vacunadas para que puedan citarse, si quieren, y no lo han hecho cuando les correspondía por su franja de edad.

Sobre las habilidades de las personas mayores para el uso de este sistema de autocita, Repollés ha pedido no subestimarlas, sin bien ha reconocido que también son ayudados por familiares y amigos, como lo demuestra que haya accesos desde fuera de la península, que ha opinado que se debe a que hay hijos que están solicitándola para sus padres, una situación que, por otra parte, ocurre en otras ocasiones, no solo por la vacuna.

Asimismo, la consejera ha apuntado que para incrementar la capacidad de la página web de Salud Informa se ha pasando de dos a cuatro servidores y para la app de tres a nueve y el software "se modifica diariamente", para mejorarlo.

FALTA DE ACCESIBILIDAD

La diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha manifestado que si bien no es contraria al sistema de autocita, sí al mecanismo elegido para llevarla a cabo porque "no garantiza la accesibilidad de todos los usuarios de manera ágil y rompe el principio de equidad".

Por eso, ha propuesto permitir hacerla vía telefónica con números gratuitos o en el centro de salud, ya que ahora no es posible, algo que "facilitará la vida a las personas de más edad", y que para eso se habiliten más terminales.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, se ha referido también el problema que presenta este sistema para quienes no tienen acceso a Internet o no poseen habilidades para el manejo de la web o la app, y, en concreto, ha expresado su preocupación por las personas mayores que viven en soledad.

También ha querido saber "quién va a repasar que todo el mundo ha podido acceder a la vacuna" y ha solicitado reforzar las líneas de teléfono y el personal, al tiempo que ha preguntado si la app funciona en todas las zonas básicas de salud de Aragón.