Cvirus.- Puig manté una altra reunió amb experts a unes hores de la interdepartamental que acordarà noves mesures

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha compartit aquest dijous una altra reunió per videoconferència amb experts de diversos àmbits per a abordar l'evolució de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, a unes hores de la taula interdepartamental COVID que es reuneix a les set de la vesprada per a acordar noves mesures.