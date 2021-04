La JQCV convocarà una prova extraordinària del C1 de valencià

La Conselleria d’Educació Cultura i Esport convocarà una prova extraordinària del nivell C1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià al setembre, amb 12.345 places, per a atendre totes aquelles persones inscrites en la prova ordinària del pròxim mes de juny que no han obtingut plaça davant de la limitació de matrícules imposada per la pandèmia.

La convocatòria ordinària d’enguany, limitada per la necessitat de garantir les mesures de protecció i prevenció contra la pandèmia, ha oferit un total de vora 14.000 places. Per a cobrir-les s’ha realitzat un sorteig entre les 26.080 persones inscrites per a fer la prova. Les persones aspirants poden consultar el resultat del sorteig en la web de la JQCV.

La prova del C1 de juny es farà en dos dissabtes: el dia 12, la primera part, que inclou l’àrea d’expressió i interacció oral; i el 26, les altres tres àrees: comprensió escrita, estructures lingüístiques i expressió i interacció escrites.

Cal recordar que el termini per a la matrícula i el pagament de la taxa per a totes aquelles persones inscrites que han obtingut plaça en les proves de juny del nivell C1 és del 28 d’abril al 5 de maig, ambdós inclosos.

Davant de la gran demanda d’aspirants per a fer la prova del C1 de valencià, s’ha convocat aquest matí un ple extraordinari de la JQCV en el qual s’ha decidit celebrar una prova extraordinària al setembre per a les 12.345 persones que no han obtingut plaça en el sorteig.

La prova extraordinària per a aquests més de 12.300 aspirants es realitzarà en dues jornades diferents: el dissabte 11 de setembre s’avaluarà l’àrea d’expressió i interacció oral, que, com que es tracta d’una convocatòria extraordinària, tindrà caràcter eliminatori.

En la segona jornada, el dissabte 25 de setembre, s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, d’estructures lingüístiques i d’expressió i interacció escrites a les persones aspirants que han superat el mínim exigit en l’àrea realitzada en la primera jornada.

La matrícula i el pagament de la taxa per a poder participar en la prova extraordinària de C1 de setembre, en les seus que es determinen en la nova convocatòria, s’haurà de realitzar entre el 17 i el 21 de maig per via telemàtica.

Tota la informació per a fer aquesta tramitació estarà disponible els pròxims dies en la web de la JQCV.

Inscripció en les proves del C1 per comarques

A les comarques d’Alacant s’han inscrit 6.779 persones en la prova de C1 i 3.410 han obtingut plaça en els exàmens de juny. Les 3.369 restants, si així ho volen, podran matricular-se en la prova extraordinària de setembre.

A la província de Castelló hi ha 4.238 persones inscrites, de les qual 2.290 han obtingut plaça al juny i les 1.948 restants tindran l’opció de matricular-se en aquesta nova convocatòria.

Finalment, en el cas de València, són 15.063 les persones inscrites, de les quals 8.035 han obtingut plaça en la prova ordinària de C1 de juny, mentre que les altres 7.028 podran optar a fer l’examen al setembre si així ho desitgen.