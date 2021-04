Igea dice que la "irresponsabilidad" del Gobierno no se trasladará a la Junta y tomará medidas tras el 9 de mayo

Igea ha confiado en llegar al escenario del fin de la Alarma con la menor incidencia posible de casos de Covid en la Comunidad y, tras afear la actitud "cambiante" del Gobierno central, ha abogado por seguir con el mantenimiento de las medidas pactadas en el marco del Consejo Interterritorial de acuerdo con la evolución de la incidencia.

"La responsabilidad de ir a un escenario sin normativa es exclusiva de quien ha entendido la cogobernanza como no asumir ninguna responsabilidad en política", ha lamentado, tras lo que ha asegurado que Castilla y León tomará decisiones desde las herramientas legales con las que cuente.

Así, ha relatado que la situación que se dará será similar a la del verano anterior, ya que no se puede legislar por Decreto Ley las restricciones de derechos fundamentales, ya que "a los dos días, el rey de la cogobernanza, nos mete en el Constitucional".

"Si el Gobierno no legisla la situación será la del verano anterior, no podemos legislar por Decreto Ley algo que no nos compete, al no ser que seas catalán, entonces se puede legislar, las comunidades de pobres no", ha afeado.

Por último, ha insistido en que desde Castilla y León no se ha cambiado el criterio sobre las medidas y ha insistido en que la restricción del contacto social es una medida "eficaz". "No somos Miguel Bosé, somos los mismos señores que llevan diciendo las mismas cosas desde hace un años", ha zanjado Igea.

Por otra parte, el portavoz se ha referido a la solicitud de los hosteleros sobre la celebración de eventos en el interior con determinadas medidas de seguridad y ha señalado que es un requerimiento que ya analiza Salud Pública.