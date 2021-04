Alcoa e a SEPI seguen distanciadas e os traballadores advirten de que non terán "problema" en volver mobilizarse

Ao termo dunha reunión multilateral de seguimento, neste caso convocada pola propia multinacional do aluminio (que se comprometeu a informar as conversacións polo menos unha vez ao mes), o secretario xeral de Industria e Peme, Raül Blanco, lanzou unha mensaxe directa á empresa: "Que non tente que sexan as administracións as que lle vendamos a planta. Non é esa nosa función", aseverou.

Blanco, en declaracións aos medios de comunicación remitidas polo Ministerio de Industria e tamén pola Delegación do Goberno, asegurou que a SEPI "dará resposta" a Alcoa respecto da proposta que fixo de indemnidad (blindaxe ante eventuais reclamacións xudiciais após a venda), pero subliñou que o fará "dentro do marco xurídico".

"A proposta que fixo Alcoa non cumpre o marco xurídico e por tanto non vai ser aceptada, pero está a analizarse que posibilidades hai para facilitar esa operación", afirmou o secretario xeral.

A continuación, fixo fincapé en que a compañía "o que ten que decidir xa é vender" e instoulle a centrarse nesa operación "a terceiros", ben sexa Alvance (a división de aluminio do grupo Liberty) ou ben sexan "outros" interesados.

Neste sentido, foi tallante ao pedirlle "non utilizar ás administracións como escusa, porque non son as administracións as que venden a planta". "Se realmente ten boa fe, que venda a planta xa e deixe de seguir causando dano na Mariña e venda a planta dunha vez a un proxecto industrial viable", remarcou.

O titular de Industria salientou así a súa petición de que "deixe de enredar" (...) "despois de tantos anos de coñecerse". "Que vendan a planta, imos facer desde as administracións tanto o Goberno como a Xunta todo o que faga falta para facer viable esa operación, e a partir de aí sen dúbida iso é posible", resolveu.

ALCOA MANTÉN O SEU COMPROMISO

Pola súa banda, fontes da multinacional trasladaron que "Alcoa mantén o seu compromiso de seguir avanzando nas negociacións para a venda da planta de aluminio San Cibrao a SEPI".

Pero avisan de que "para que as negociacións avancen é necesario que haxa unha resposta do Goberno ou de SEPI á folla de condicións xerais (termsheet) que se enviou o 4 de febreiro".

"ISTO HAI QUE DESENCALLARLO"

Pola súa banda, o comité de empresa clamou por que "isto hai que desencallarlo" e sinalou que quen "teñen que dar solución a todo isto" son "os gobernos".

Constatados "dous grandes problemas" na negociación -a cláusula de indemnidad que expón Alcoa e que o comité ve "ilóxico e fóra da lei" e a solvencia de Alvance-, sobre este último extremo o presidente do comité, José Antonio Zan, revelou que Liberty entregou "unha documentación que ten que estudar o ministerio", que será quen diga "se son solventes ou non".

Pola súa banda, "o único" que di o comité é que lle dá "igual que sexa Alvance ou que sexa calquera outro grupo industrial que o goberno di que existen" -e que mostran interese pola planta-.

"O que teñen que comprobar é que sexan viables e factibles e se Alvance non dá esa viabilidade terá que cambiar a outros", puntualizou Zan. "O que non podemos é seguir e manter á Mariña con esta incerteza durante máis tempo", agregou.

Por iso, durante o encontro, os representantes dos traballadores solicitaron dúas reunións, unha coas administracións e outra con Alcoa "antes do 29, antes de que se acabe esa paz social que hai concertada, para saber como están as negociacións e para ter unha claridade de como está a situación".

Neste contexto, Zan alertou de que a parte social "non vai ter problema en volver saír á rúa e volver loitar". "Comprometemos unha paz social e até o día 29 téñena, pero aquí queremos movementos e queremos que se empezo a visualizar que hai acordos", finalizou.