Cvirus.-La Estación de las Letras de La Rinconada acoge a Fermín Cabanillas y a su 'Diario de un hiperinmune'

El encuentro ha contado con la presencia de la delegada de Cultura, Raquel Vega, que ha sido la encargada de presentar al autor. "Seguimos una semana con la Estación de las Letras con un periodista que nos trae una historia de interés para los lectores, como es esta pandemia, y que asume ese reto con responsabilidad y respeto. En estos tiempos agradecemos un trabajo periodístico en formato libro que cuenta en primera persona la experiencia con la Covid-19", ha destacado en una nota de prensa.

Además, ha explicado que Estación de las Letras persigue que "la cultura no se detenga, que la creación encuentre un municipio comprometido, con objetivos como fomento de la lectura desde edades tempranas, feminismo y, como es este caso, libros de actualidad y con causa, como la obra y autor que nos ocupan hoy". Así, Cabanillas cede parte de los derechos de autor de esta obra a la Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial con la colabora.

Por otro lado, el área de Cultura ha adquirido medio centenar de ejemplares para las bibliotecas municipales y para que los centros educativos trabajen con este libro en la concienciación de la importancia de donar plasma. La periodista Pepa Violeta ha sido la encargada de moderar el encuentro.

"Mi vida es la crónica de la cabezonería. Desde que empezó la pandemia pensaba qué pasaría si yo cogía el Covid, como asmático que soy me preocupaba. Tú piensas en la UCI, en tus hijos, en hospitales, pero como en esta crisis los únicos que no han fallado han sido los médicos, ahora tampoco lo hacen", ha afirmado el autor de la obra, que ha señalado que fue su médica quien decide hacerle una serología y "al descubrir que tengo anticuerpos me sugiere que done plasma".

Durante su confinamiento, tal y como cuenta en su libro, contó con la solidaridad de vecinos y amigos, "que no dejaron de llamarme por teléfono y de llevarme comida". Su paso por la enfermedad fue con sintomatología leve, por lo que se siente afortunado, además, tal y como explica en el libro, "disponía de una casa con patio, de espacio suficiente, que otras personas no han tenido".

"Vivimos en una sociedad informativa con continuas cortinas de humo. Por eso, he intentado explicar qué es el hiperplasma y cómo se puede donar. No es lógico que tengamos ayuda en las venas y no se sepa, porque la tormenta política lo tapa todo", ha añadido el escritor.

Cuando Fermín descubrió la existencia del hiperplasma sólo había en Andalucía alrededor de 200 donantes, con más de 300.000 andaluces que habían pasado el virus. "Así que decidí contarlo y hoy hay lista de espera para donar plasma. Contarlo surge en un primer momento del egoísmo puro. Escribía un diario y cuando tenía 14 capítulos lo dejé ahí, pero sentí que estaba decayendo la campaña informativa sobre la Covid y en esa necesidad de ayudar de alguna forma, pensé que era buena idea ir juntando los días de confinamiento en un diario, que publiqué durante 15 días en AION Sur".

"A partir de ahí, mi mujer tuvo la idea de contarlo en un libro, lo que era inviable por el tiempo que me exigía. Pero ella se encargó de estructurarlo, ayudarme con la idea inicial y revisar los capítulos; al final salió Diario de un hiperinmune confinado", ha añadido su autor.