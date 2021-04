Agricultores, regantes y representantes políticos protestan en Alicante contra el recorte del Tajo-Segura

La protesta ha arrancado con la escenificación de un entierro de frutas y hortalizas de la Vega Baja en un ataúd. Durante la protesta, los regantes y agricultores han mostrado pancartas en defensa del trasvase con lemas 'Por la desaparición de 40 millones de árboles', 'Miles de familias de agricultores al paro' y 'Sin agua en el Levante, desierto y paro', entre otras.

A la concentración, convocada por los colectivos de Asaja, Scrats y Círculo del Agua, ha contado también con la presencia de representantes políticos de Ciudadanos, Vox y PSPV. Concretamente, por parte de los socialistas han acudido los alcaldes de Elche, Carlos González; de Dolores, Joaquín Hernández, y Miguel López, de Benejúzar. El primer edil ilicitano ha apelado a "ser capaces de buscar soluciones equilibradas sin partidismos ni enfrentamientos y sin guerras del agua".

En el acto, ha intervenido el presidente de Asaja, Eladio Aniorte, quien ha recalcado que el agua es "un derecho" y es "vida" y ha acusado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de crear una "incertidumbre" al respecto y de tener a los empresarios agrícolas en un "sinvivir".

"No hay derecho a que un partido político, que ha sido siempre un partido de gobierno, se oponga al desarrollo de una tierra como esta, en la que producimos riqueza para todos los sectores", ha criticado Aniorte, quien ha señalado que es "imposible" que los trabajadores y colectivos de agricultores y regantes puedan aceptar una situación porque supone un "maltrato" al agua y a su trabajo. "El agua es vida, no es una cosa que está ahí, es un derecho, porque lo necesitamos para vivir", ha indicado.

Al mismo tiempo, ha sostenido que Ximo Puig "se tendría que haber puesto aquí el primero para defender" el trasvase: "Tiene la obligación de defender a los que pertenecemos a la Comunitat, porque él es el máximo responsable, para eso le hemos votado y le hemos pagado".

Al respecto, también ha aseverado que los políticos "tienen hoy la desfachatez de creer que son ellos los que mandan", y ha añadido que "los que mandan somos los que creamos riqueza, para que ellos cobren y vivan como Dios y nos arruinen a los que trabajamos en el campo".

"PUERTA A LA UNIDAD"

Por su parte, Mazón ha destacado la "unidad provincial absoluta" sobre el trasvase y ha asegurado que se "hará la foto" y "dará la cara" para defenderlo. "La puerta a la unidad que necesitamos es esta y no seguir con matices, pensamientos, aquelarres o con acusaciones de demagogia que se tienen que acabar ya hoy porque en la provincia de Alicante estamos todos juntos", ha sostenido.

En la misma línea, el 'popular' ha apelado a esa unidad para "poder sentarnos frente al gobierno de Pedro Sánchez y decirle que la verdadera defensa del Medio Ambiente es el trasvase Tajo-Segura". Así, ha criticado que Portugal reciba una cantidad de agua "diez veces mayor" a la que "imploramos aquí", por lo que es "necesario" una unidad provincial "sin colores políticos".

"Es importante que desde el Gobierno, y lo que nos queda de la Generalitat Valenciana, eliminemos cualquier tipo de matiz, por pequeño que sea, para apoyar el trasvase ante cualquier persona, en cualquier territorio y ante cualquier opción política dentro o fuera de la Comunitat", ha concluido.

Además, ha afeado a Puig que defienda "solo un rato" el trasvase. "Con Puig he hablado hasta ahora, de este asunto, exclusivamente por vía epistolar, le he mandado una carta a la cual no he tenido respuesta", ha indicado Mazón, quien ha añadido que le ha hecho "sucesivas invitaciones con los brazos abiertos" para que se sume "no solo un rato al trasvase, sino en todo momento y en cualquier lugar, en cualquier compañía sea del partido que sea".

Por último, ha criticado que la "única alternativa" planteada por el Gobierno central sea la desalinización, puesto que considera que "no es medioambiental" y afectaría a la "calidad nutricional" de las hortalizas, frutas y cultivos de la provincia. "El trasvase Tajo-Segura es la mejor muestra de la defensa del medio ambiente".

Por su parte, Joaquín Hernández, diputado del PSPV y también alcalde de Dolores, ha mostrado el "apoyo" al trasvase y ha recalcado que "somos conscientes del cambio climático y de que, como consecuencia de ello, hay menos agua en cabecera". Igualmente, ha explicado que dicha situación "conlleva la aplicación de una serie de políticas que están siendo lideradas por Ximo Puig, y que está consensuada con los agricultores".

POLÍTICA CON EL AGUA PARA "ENFRENTAR"

No obstante, Hernández ha indicado que "lo que no podemos consentir es que se quiera hacer una política con el agua, y no una política de agua, con el fin de conseguir votos y enfrentar al territorio".

El también diputado en la institución provincial y alcalde de Benejúzar, Miguel López, ha insistido en el "compromiso" de los alcaldes socialistas y de la Generalitat con el trasvase: "Es irrenunciable y parte del futuro de nuestra tierra, por eso vamos a estar junto a la sociedad de la Vega Baja defendiendo la llegada del agua".

Por su parte, Carlos González ha sostenido que "debe imperar el diálogo" y que "hemos de ser capaces de buscar soluciones equilibradas ya". "Vamos a trabajar con seriedad, sin partidismos ni enfrentamientos, sin guerras del agua", ha añadido el alcalde ilicitano.