Elena Tablada a su hija por su primer cumpleaños: "Gracias, Camila, por haberme elegido como tu mamá"

Camila, la primera hija de la pareja formada por Elena Tablada y Javier Ungría ha cumplido un año el 21 de abril. Tablada tiene otra hija, Ella, de once años, fruto de su relación con el cantante David Bisbal.

Para celebrar este primer año de vida, la familia de Camila ha organizado una fiesta de la que se ha podido ver un poco a través del perfil de Instagram de Elena.

Además de eso, la orgullosa madre ha querido subir una recopilación de fotografías del evento, acompañadas de una carta en la que rememora cómo ha sido el primer año de vida de Camila. "Un añito! Lo conseguimos! Tú por todo lo que has logrado en tan solo 365 días, has aprendido a ver en la distancia, pasaste de no poder sostener tu cabeza a casi caminar, tu cerebro es un 60% del tamaño de un adulto ya", empieza escribiendo Elena.

"Yo también lo consegui! Superar Un año en el que han habido noches en vela, episodios de cólicos, vomitos, caquita hasta el cuello, fiebres, lloreras... Y todos esos ratos inolvidables que me han hecho tan feliz. La primera vez que nos miramos, que te olí, Tu primera carcajada, la primera vez que me tiraste los brazos, como me miras y me buscas, tus grititos de felicidad. Cerramos etapa bebé con broche de oro", continuaba.

Tablada también daba las gracias a su hija por hacerla tan feliz y enseñarla a disfrutar de la maternidad de otra manera: "Gracias, Camila por haberme elegido como tu mamá, me has regalado una felicidad que jamás imaginé, a mí y a todos los que te rodeamos, tú Luz, con esos ojitos tan expresivos y esa sonrisa perpetua haciéndonos saber que la vida te maravilla. Gracias por llenar un vacío inmenso que me abordo cuando se fue tu bisabuela".

Elena Tablada y Javier Ungría con su hija Camila. HELLENTABLADA / INSTAGRAM

Pero no olvidaba tampoco mencionar a su hija Ella, quien también la ha ayudado a afrontar su nueva maternidad de forma más pausada. "Gracias Ella, porque sin Darte cuenta, gracias a ti, has hecho nacer en mí la virtud de la paciencia. He aprendido a disfrutar más de mi segunda hija y no tomarme las cosas tan a pecho como hacemos algunas madres primerizas y no frustrarme ni estresarme".