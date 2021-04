Villacís: "Quien no quiera que Monasterio lleve los servicios sociales en Madrid tiene que votar a Ciudadanos"

"Quien no quiera que Monasterio lleve los servicios sociales de Madrid tiene que votar a Ciudadanos; y quien no quiera que Iglesias lleve la economía, por favor, que no vote a Gabilondo". Esta es la advertencia que ha hecho la vicealcaldesa de la capital (Cs) tras el debate electoral de la pasada noche.

El hecho de que Gabilondo admitiera públicamente sus pactos de gobierno en caso de llegar a sumar votos, "no cambia nada" para Ciudadanos. Begoña Villacís cree que el PSOE "no tiene palabra pero los madrileños sí tienen memoria". De ahí que "todos dábamos por hecho que Iglesias va a gobernar con Gabilondo".

Para Begoña Villacís hubo un solo ganador y millones de perdedores. El que mejor defendió su programa fue, "sin duda" el candidato de su partido. "Edmundo Bal fue el más preparado, el más solvente y el que no estuvo mirado los papeles todo el rato", ha valorado su compañera. Además, es quien "menos rechazo genera de todos los partidos políticos, para mí es el dato más fiable", ha dicho en relación a las encuestas posteriores al programa televisado.

Sin embargo, a la hora de hablar de perdedores... "fueron todos los madrileños". Según la vicealcaldesa, el debate "dejó mucho que desear" dado que ella esperaba que se contrapusieran ideas "y no que estuvieran todo el rato bajando al barro". Era- en palabras de Villacís- una oportunidad fantástica para decir lo que quieres hacer en la Comunidad de Madrid. "Esto no es un concurso de popularidad. Aquí nos estamos presentando a ser el presidente de la Comunidad".

Pese a ese éxito que destaca sobre Bal, la líder del partido naranja en el Ayuntamiento de la capital reconoce que "Ciudadanos no va a ganar estas elecciones" y que "lo hará, probablemente, el Partido Popular". Por eso, lo que pide ahora a los madrileños es "saber con quién quiere gobernar: con Vox o con Cs; si va a tener algo parecido a lo que hay en el Ayuntamiento (colación de PP y Cs) o un gobierno de excepción en Europa, dado que no hay ninguno que esté en mano de los extremistas".