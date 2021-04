Asaja Soria pide a Gobierno, Junta y ecologistas que compren y pongan lobos y un pastor que los alimente

"Si yo como ganadero tengo que tener mis animales controlados y con sus seguros, la Junta o el Gobierno de España o el ecologista lo tienen fácil, que compre montes, los cerquen, pongan lobos y un pastor que los cuide y los alimente, pero no a costa de los demás", ha subrayado Gómez.

El presidente de Asaja ha recalcado que el lobo es un problema "de los ganaderos de Castilla y León" porque es un depredador que vive en el monte. "El lobo no es un perro de compañía, y como depredador va a atacar lo más fácil, no va correr detrás de un animal que corra mucho, va a ir a por un ternero o un cordero. Si no dejamos al ganadero que se proteja ni cazar el lobo va a haber una superpoblación y se va a echar al ganadero", ha lamentado Carmelo Gómez.

En este sentido, ha lamentado que se esté "hablando de la despoblación en Soria" y cuando hay que "tomar realmente medidas para el que invierte en el campo no se le protege, sino que se le persigue".

"Si un ganadero está criando su ganado y se lo come el lobo al final va a tener que dejar el campo, que se va a quedar solo como un espacio para lobos", ha incidido el presidente de Asaja.

Además, ha recordado que la muerte de un animal por ataque de lobo no solo conlleva su pérdida sino otras asociadas como el aborto del resto del rebaño que ha quedado afectado.