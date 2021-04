PP urge a Espadas a restaurar los Caños de Carmona en el tramo de Cerro-Amate, "desprotegido y deteriorado"

El concejal del Grupo Popular Jesús Gómez Palacios ha acudido a este tramo de los Caños de Carmona que existe en el Distrito Cerro-Amate, en concreto, en el barrio de Los Pajaritos, en la intersección de la avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo, para comprobar su situación .

En un comunicado, Gómez Palacios detalla que el Grupo Popular presentó una propuesta en el Pleno del Distrito Cerro-Amate de 24 de marzo de 2021, que ha sido aprobada por unanimidad, consistente en instar a las delegaciones y entidades municipales competentes a que adopten las medidas oportunas para elaborar y poner en ejecución un proyecto de restauración del fragmento de los Caños de Carmona ubicado en el barrio de Los Pajaritos, la instalación de elementos de protección y el adecentamiento de su entorno.

Señala que este tramo de los Caños de Carmona, de unos 30 metros de longitud, corresponde a una reconstrucción efectuada en 1828 y presenta un estado de conservación "muy deficiente, a pesar de estar catalogado como Bien Patrimonial con nivel de Protección Integral 'A' y constituyendo uno de los escasísimos bienes públicos patrimoniales de valor histórico con los que cuenta el Distrito Cerro-Amate".

"De hecho, este resto del antiguo acueducto presenta un aspecto bastante degradado y no dispone de ningún tipo de elemento de protección o separación con respecto a su entorno, por lo que está expuesto a todo tipo de daños: sirve para aparcamiento de bicicletas y motos, se cubre a menudo con maleza y sufre todo tipo de pintadas", ha detallado el edil popular.

Por ello, indica que se precisa que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, que es la entidad propietaria de los Caños de Carmona, "adopte las medidas oportunas para restaurar el fragmento de esta antigua y emblemática construcción ubicado en el barrio de Los Pajaritos, así como adecentar su entorno".

De total de la vía que ocupaban los Caños de Carmona, señala que sólo han quedado tres pequeños tramos. El primero, tomando como referencia la Puerta de Carmona, se encuentra en la calle Luis Montoto y apareció en 1990, con las obras previas a la Exposición Universal de 1992: al desmontar el puente que salvaba las vías del ferrocarril en el barrio de La Calzada apareció el acueducto, enterrado en el talud de subida al puente. Actualmente, se ve en el centro de la calzada, junto a la intersección con la calle Amador de los Ríos.

El segundo tramo se encuentra también en la calle Luis Montoto, en la esquina con la calle Jiménez Aranda, presenta dos cuerpos de arcos y se encuentra en muy buen estado de conservación, ya que fue objeto hace unos años de una profunda intervención de rehabilitación y adecentamiento de su entorno. Por último, está el tramo de los Caños de Carmona que se ubica en el Distrito Cerro-Amate, cerca de la intersección de la avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo.

"Es preciso dar a este hito histórico del Distrito Cerro-Amate la atención propia de un entorno urbano cuidado y corregir cuanto antes la imagen y la situación en que se encuentra este tramo, susceptible de sufrir agresiones y daños vandálicos de mayor gravedad aún a los sufridos hasta ahora", ha detallado Gómez Palacios.

El concejal popular ha exigido al alcalde "un compromiso concreto y real de inversiones y actuaciones dirigidas a mantener en perfecto estado de conservación no sólo este enclave singular, sino todo el patrimonio histórico artístico de la ciudad, y ponerlo en valor". Considera que por parte del alcalde hay "mucha palabrería hueca y muy poca realidad, porque, Espadas no está centrado en los intereses de la ciudad, está más preocupado por sus aspiraciones personales a la Junta de Andalucía". "Sevilla no puede seguir sin alcalde", concluye.