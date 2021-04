Valenciaport "aferma" la seua posició com el port espanyol millor connectat i el quart d'Europa, segons l'índex Unctad

D'aquesta forma, el Port de València torna a ser el quart port europeu en aquest ránking i el vinté a nivell mundial. Aquest índex avalua la connexió de més de 900 ports de contenidors de tot el món i posa en valor l'eficiència de les instal·lacions portuàries per a facilitar a les empreses l'accés als mercats d'una manera més competitiva, segura i en el menor temps possible, i ressalta la importància dels ports i el trànsit marítim com a vectors de riquesa i desenvolupament, explica l'Autoritat Portuària en un comunicat.

L'índex que elabora Unctad és un indicador de competitivitat que facilita les relacions comercials dels diferents agents que operen. En aquest sentit, el port valencià manté relacions comercials amb quasi 1.000 ports de 168 països diferents. Valenciaport opera amb 98 línies regulars gestionades per 35 companyies navilieres diferents. Una operativitat que "posa en valor a Valenciaport com a indústria tractora al servici de la comunitat logística i el teixit empresarial import/export d'Espanya", subratllen.

En l'àmbit europeu, el Port de València consolida la quarta posició que va aconseguir en el segon trimestre de 2020 en superar als ports de Bremen, l'Havre o El Pireo. En les tres primeres posicions de la graella europea estan col·locats Rotterdam, Anvers i Hamburg. Després de la quarta posició del Port de València se situen l'Havre cinqué, Bremerhaven sisé, Barcelona seté, London Gateway octau, El Pireo nové i Algesires desé.

El rànquing mundial està liderat pels principals ports asiàtics, amb Xangai al capdavant de la classificació mundial seguit pels ports de Singapur, Ningbo, Pusan i Hong Kong. En setena i novena posició es troben els primers ports europeus, Rotterdam i Anvers, respectivament, mentre que Hamburg com a tercer port europeu ocupa el lloc 14. Respecte als ports espanyols, després de València que es posiciona en el top 20, es troben Barcelona (25) i Algesires (30).

El Liner Shiping Connectivity Index utilitza diferents variables per a calcular la connectivitat dels ports com el nombre de navilieres que operen trànsits de contenidor en els ports; el de servicis regulars oferits en aquests ports; la quantitat de bucs que empren en els servicis des de i cap als ports de cada país; la mitjana de la capacitat en TEUS oferida pels bucs operant en aquests ports; la grandària màxima dels bucs que operen en els ports i el nombre d'altres ports que estan connectats amb el port mitjançant servicis de transport marítim de línia directa.