El nuevo paso de peatones de Avenida Portugal con el pasaje de Gran Vía estará listo en unas dos o tres semanas

Como ha apuntado el primer edil a los medios de comunicación, "es una de las actuaciones que simbolizan bien lo que este equipo municipal quiere, nuevos pasos peatonales, que muchas veces hacemos en nuestro tránsito pasos naturales y lógicos pero que no están diseñados o realizados".

Así, ha añadido que "aquí en Avenida de Portugal hay un paso muy claro, saliendo del pasaje y cruzando directamente la acera". De este modo, este nuevo paso "nos va a permitir varias cosas, la primera, pacificar el tráfico en Avenida de Portugal, para que la circulación que viene de Plaza Diversidad vaya más calmada".

"Y nos va a permitir también -ha añadido- que, cuando se haga el previsto carril bici a contraflujo, se dé prioridad a los peatones y a las bicicletas. Supone uno de esos 16 pasos peatonales que vamos a ir viendo en Logroño, algunos de ellos, seis, centrados en los colegios, para hacer salida y entrada más seguras, y otros, en zonas emblemáticas de la ciudad".

En palabras de Hermoso de Mendoza, "son obras que se van a realizar en los próximos tres o cuatro meses, la de Avenida de Portugal tiene una ejecución de dos semanas y media, tienen un presupuesto de 300.000 euros y es una de las cosas que simbolizan bien esa transformación de las pequeñas cosas de la ciudad, poniendo al peatón en el centro".

A juicio del primer edil "es una de las actuaciones más simbólicas y emblemáticas de la ciudad en Avenida de Portugal", una vía que, como ha adelantado, "poco a poco, va siendo una calle ganada para los peatones y para los ciclistas".

Respecto a las peticiones vecinales para la zona, el alcalde ha afirmado que "se están analizando" por los técnicos municipales "porque el pasaje es privado y cuenta con un forjado en el escalón que dificulta hacer un acceso con menos pendiente".

También se estudia la posibilidad de contar con aceras más amplias, y ha incidido en que "ésta es una de esas calles que poco a poco se reflexiona y se piensa si puede ser una plataforma única y se puede peatonalizar".

PASOS PEATONALES.

Las obras de remodelación de diferentes pasos peatonales de la ciudad ascienden a un total de 303.887,49 euros (IVA incluido), que se desglosan en tres lotes.

En concreto, Lote I (remodelación de varios pasos peatonales en áreas escolares), por un importe de 143.649,49 euros; Lote II (remodelación de varios pasos peatonales), por un importe de 87.283,34 euros; y Lote III (remodelación de varios pasos peatonales en plataforma), por un importe de 72.954,66 euros.

Estos tres lotes incluyen actuaciones por diferentes barrios de la ciudad, algunas de ellas recogidas en los presupuestos participativos y otras responden a peticiones y sugerencias por colectivos centros escolares y particulares.

Se trata de siete actuaciones en entornos escolares, en concreto un nuevo paso para la Escuela infantil El Cubo en C/ Segundo Santo Tomás); la elevación de plataforma de la C/ Francisco Goya para unir el IES Cosme García - con el Polideportivo Las Gaunas; un nuevo paso en C/ Belchite para dar continuidad a C/ Galicia con el parque del Carmen; la elevación del paso en C/ Siete infantes de Lara, que une el IES Tomás Mingot con el Centro de Salud); la elevación e instalación de cojines berlineses en Avda. de la Sierra a la altura de Colegio la Guindalera; laampliación del paso y de la acera en Duques de Nájera a la altura de Jesuitas; y la creación de nuevo paso en Doce Ligero frente al Colegio de Escolapios.

Por otro lado, también se mejoran itinerarios peatonales que trascurren por parques con actuaciones como un nuevo paso peatonal en la calle Villamediana para conectar con el Parque del Carmen; un nuevo paso en Juan Boscán para dar continuidad al Parque Rosalía de Castro; la elevación de plataforma de un tramo de la calle Autonomía de La Rioja para dar continuidad al Parque Joaquín Elizalde; y la elevación también de la plataforma de un tramo en la calle Padre Claret para dar continuidad a la Plaza de las Chiribitas.

Siguiendo con las mejoras de itinerarios peatonales también se crearán nuevos pasos peatonales en Avenida Portugal y Duquesa de la Victoria para dar continuidad a los pasajes que cruzan de Avenida Portugal a la Gran Vía; y de Duquesa de la Victoria a Avenida de la Paz.

Además, también se incluyen la instalación de cojines berlineses en calle Alemania para que los coches cumplan la limitación de velocidad; un nuevo paso peatonal en calle Siete Infantes a la altura de Alfonso VI; y la elevación del paso en Carretera de Navarra junto al Parque San Antonio.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha indicado que "estas actuaciones de mejora y creación de pasos continuará el próximo año para atender más necesidades que no han podido entrar en el presupuesto de este año".

"Además -ha añadido-, quiero recordar que en la zona del área pacificada L estamos actuando en otros 16 pasos peatonales. También se actuará en el primer tramo del eje ciclista sobre 31 pasos peatonales, 4 de ellos nuevos".

Pablo Hermoso de Mendoza ha finalizado insistiendo en que "el objetivo de estas acciones es mejorar la seguridad de las personas que se desplazan caminando, algo que también se complementa con otras intervenciones como la creación de aparcabicis junto a pasos peatonales, que ya mostramos la semana pasada".