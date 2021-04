PP critica el "uso partidista" de la Alcaldía por parte de Millán para solucionar "problemas internos" del PSOE-A

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, se ha mostrado sorprendido de que de la reunión de Millán y Espadas saliera la petición de pedir a la Junta de Andalucía que las entidades Locales tengan un mayor protagonismo en la gestión de los fondos de recuperación europeos.

Bonilla ha apuntado en un comunicado que precisamente es la Administración autonómica la que está reclamando al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "mayor autonomía y más fondos en función de nuestra población y contribución al gasto público" sin que dicha petición "haya sido resuelta satisfactoriamente".

"Es obvio que los ayuntamientos necesitan más financiación tal y como viene exigiendo en la FEMP el Partido Popular" ha aseverado el portavoz popular, que ha subrayado la defensa del PP para la creación de un fondo específico de reconstrucción a nivel nacional de 4.000 millones de euros para las entidades locales, un fondo adicional para el transporte público urbano de 1.000 millones de euros y una participación activa en los fondos de reconstrucción Next Generation.

El portavoz popular ha insistido en que son los ayuntamientos y diputaciones las que deberían gestionar al menos un 14,5 por ciento -porcentaje que representan en el gasto público nacional- de los 140.000 millones de euros que llegarán de Europa a España para la reconstrucción económica y social de nuestro país.

Manuel Bonilla ha lamentado que "a pesar de las promesas realizadas por la ministra y el PSOE, no se haya concedido ni un solo euro para las administraciones locales", por lo que ha pedido a Millán y a Espadas que "centren su punto de mira en Madrid, donde su líder de filas, Pedro Sánchez, está negando que los ayuntamientos puedan tener aquella financiación que les corresponde para poder afrontar los problemas de sus ciudadanos a nivel municipal".

El portavoz del PP ha reclamado a Millán y Espadas que sean "valientes" y que se "enfrenten" al Gobierno de España, porque "no es de recibo y más bien se parece a una consigna política" que pidan a una Administración como la Junta de Andalucía que "no es competente y que no gestiona los fondos europeos".

"No vamos a consentir como Millán juega a la política del PSOE desde el sillón de la Alcaldía mientras se han generado en los dos últimos años 2.000 nuevos desempleados en la capital sin que se haya adoptado una sola medida de ayudas económicas para intentar parar esta sangría", ha señalado.

Manuel Bonilla ha instado al alcalde a "preocuparse de los problemas que están atravesando los jiennenses que lo están pasando mal, creando actividad e inversiones para generar empleo, y que los empresarios y autónomos tengan garantías para abrir sus negocios y no tengan que cesar en su actividad", por lo que le ha exigido que "dejen de usar las instituciones para resolver los problemas internos del PSOE en Andalucía y utilizar el escaparate del Ayuntamiento de Jaén para resolver los problemas internos de los socialistas".