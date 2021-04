Abril passat per aigua: València i Alacant registren 12 dies de pluja i Castelló altres huit

Les pluges, en general, estan sent febles, amb el que són molt més eficients per a l'absorció pel terreny o la recarrega d'aqüífers que quan la intensitat és torrencial.

Aquesta nit també ha estat plovent a la Comunitat, però la intensitat ha sigut feble de nou, no solament en la ciutat de València, sinó en gran part del territori. Així, molt poques estacions han superat els 20 mil·lilitres d'acumulat a pesar de la persistència de la precipitació.

D'altra banda, s'ha registrat aquest dimecres un fenomen singular, de molt curta durada i de dimensió reduïda que ha afectat a zona de muntanya en les rodalies de Biar. No queda clar si va arribar a tocar terra.

Segons Aemet, hi havia inestabilitat en la zona sobre les 15.30 hores, a l'hora a la qual es va notificar una tuba, i encara que hi havia una mica de cisallament i altres ingredients com helicitat relativa a la tempestat, en general no tenien valors suficients per a produir un tornado.

No obstant açò, a voltes sorgeixen tornados amb valors fora dels intervals generals, especialment en cas de tornados febles l'entorn local dels quals reduït no és ben representat pels models ni registrat amb ferramentes de teledetecció.

Per tant, segons Aemet, no queda confirmat que fora un tornado, per la qual cosa Climatologia ho ha reportat com a tuba en Aemet. Les mateixes fonts han afegit que és "important" ressaltar que a l'hora a la qual es va notificar la tuba, va haver-hi rajos en la zona de Biar i Villena.