El PSOE se centra en la suma de izquierdas. Después arrancar la campaña con llamadas a Ciudadanos, el candidato socialista a las elecciones del próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha puesto tierra de por medio con la formación naranja, encabezada por Edmundo Bal, que en el debate celebrado este miércoles continuó con la línea marcada en días anteriores y apostó por reeditar la coalición con la popular Isabel Díaz Ayuso, favorita para ganar los comicios según el último CIS, pero que podría no poder gobernar.

"Hasta aquí llegan nuestros intentos; Ciudadanos ha optado por el PP", ha señalado Gabilondo en una visita a Alcalá de Henares. El candidato ha negado "giro" alguno en su campaña y ha hecho un llamamiento a los votantes naranjas pero, "sobre todo", ha querido centrarse en los "progresistas" que quieran parar "al gobierno de Colón", en referencia a la suma de PP, Cs y Vox.

"Empezamos una nueva orientación: llamo a toda la izquierda, cada uno con nuestro estilo, pero con objetivos comunes", ha declarado, antes de volver a hacer un llamamiento a Iglesias. "A Pablo, querido Pablo, le dije que confío en que apoyase un gobierno para frenar la foto de Colón, tenemos 11 días para movilizarnos", ha añadido.

Sobre esta interpelación, realizada justo un mes después de decir que no iba a sumar "con este Iglesias", ha explicado que el "planteamiento de Iglesias" no le parecía adecuado, aunque ahora dice que Unidas Podemos y él ya han trabajado juntos en la Asamblea. No ha descartado, además, que Iglesias llegue a entrar en un posible ejecutivo de izquierdas: "Veremos cuando toque qué gobierno se conforma", se ha limitado a decir.

Ese gobierno de izquierdas, según la última encuesta flash del CIS publicada este jueces, es posible, aunque la encuesta le da al PSOE entre 34 y 36 escaños. En 2019 los socialistas sacaron 37 diputados, con 4 asientos menos en juego, ya que esta vez la Asamblea contará con 136 por el aumento de población. Gabilondo ha restado importancia a sacar un peor resultado porque él, ha dicho, se presenta esta vez "para gobernar", algo que no pudo conseguir hace dos años pese a que fue la primera fuerza en votos y en escaños.

Esta vez, el CIS -y todas las encuestas- dan como ganadora de los comicios a Isabel Díaz Ayuso, doblando los resultados de 2019 (de 30 a 60 escaños), aunque el alcance la mayoría absoluta con Vox no lo da por seguro la última encuesta. La candidata popular "no defraudó" este miércoles en el debate a Gabilondo, que la ha acusado de utilizar "datos que no se corresponden con la realidad". El del PSOE se ha mostrado confiado en cómo lo hizo él y los otros candidatos de izquierdas, tanto García como Iglesias: "Las posiciones de progreso y de izquierda fueron más consistentes, más directas y más respetuosas".