Compromís y Podem insisten en paralizar la ampliación del puerto y Puig cree que no debe crecer "a cualquier precio"

Así lo han planteado ambos portavoces durante la sesión de control al president en el pleno de Les Corts de este jueves.

Desde Compromís, Fran Ferri ha considerado que la ampliación del puerto es una decisión "trascendental" al nivel del proyecto de naturalización del antiguo cauce del Turia, o de salvar la Devesa del Saler. Así, ha defendido "la Albufera, las playas del sur y la lucha contra la emergencia climática" para evitar que se pierda un "ecosistema único en el mundo".

Por ello, ha abogado "como mínimo" por un debate "riguroso": "Queremos que la ciudad tenga puerto, pero no que se coma la ciudad". "Si los partidarios de la expansión están tan seguros de que no tendrá impacto, ¿por qué utilizan todas las armas contra la declaración de impacto ambiental?", se ha preguntado.

Para Ferri, "lo que está en juego es decidir si València se tiene que convertir en una ciudad sucia, como las capitales con puerto al lado". Además, se ha preguntado "cuántos puestos de trabajo se destruirán en Sagunt o Castelló": "MSC, para justificar la ampliación de València, ha destruido puestos de trabajo en Castelló".

En este sentido, ha argumentado que el posicionamiento contrario a la ampliación "va más allá de Compromís y las asociaciones ecologistas". "Desde González Pons hasta Joan Romero y las asociaciones de vecinos de València", ha agregado.

En su respuesta, Puig ha argumentado que la Comunitat Valenciana se encuentra en la "zona cero" del sur de Europa en cuanto a la emergencia climática. Además, ha indicado que el puerto es el "pilar imprescindible de la economía valenciana", por lo que ha pedido evaluar la cuestión "sin maniqueísmos", y le ha contestado a Ferri que el puerto de Castelló creció el año pasado.

Para Puig, el desarrollo del puerto no debe producirse "a cualquier precio" sino "de manera ordenada" y hay que "defender el interés general", por lo que ha pedido ver "de qué manera es posible el puerto del futuro", que cumplir "estrictamente" la normativa e "integrar la ciudad y el área metropolitana".

Así, ha destacado las anunciadas inversiones del puerto en la desembocadura del Turia y el tranvía a Natzaret, y un plan para paliar la regresión de las playas del sur.

"¿QUÉ COSTAS DEJAREMOS A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES?"

Como síndica de Unides Podem, Pilar Lima ha preguntado a Puig si ve responsable llevar a cabo la ampliación del Puerto "en plena crisis climática" y tras todo lo aprendido durante la pandemia. Ha advertido que este proyecto deja claro "el lado que ocupa cada uno en la historia" y se ha preguntado "qué costas dejaremos a las próximas generaciones".

En esta línea, ha insistido en que la ampliación "no obedece" a necesidades técnicas ni legales ni generará nuevos puestos de trabajo porque "se basa en aumentar la robotización", además de contar con una declaración ambiental de hace 14 años y con una normativa de 1986.

"¿Vamos a permitir que Aurelio Martínez siga frivolizando con este tema?", se ha preguntado sobre el presidente de Valenciaport, para alertar que las playas ya están retrocediendo y se está "poniendo el peligro el 'pulmón verde' de l'Albufera".

Para Lima, no es posible que "los intereses de una multinacional puedan poner en jaque la salud del territorio" y el Botànic "no puede permitir ni una sola concesión al neoliberalismo". "¿En qué beneficia a la sociedad tapar el mar para crear un macroalmacén para MSC?", ha recalcado, y ha acusado a "las derechas" de no posicionarse cuando "acostumbran a montar pollos".

Igualmente, en su respuesta a Lima, Puig ha argumentado que el Consell "ha marcado que su principal objetivo es la lucha contra el cambio climático", con una estrategia "transversal" de las consellerias.

Además, ha señalado que "no hay que dejar a nadie en el camino" de la transición ecológica, por lo que ha apostado por avanzar en la línea del pacto verde europeo. "El puerto no puede ser ajeno a la dinámica de crecimiento y sostenibilidad, que deben ir de la mano de manera transparente y segura".

En este sentido, ha insistido en actuar "con el máximo rigor posible" y ha considerado: "No creo que aquí nadie quiera acabar con las playas ni con la Albufera".