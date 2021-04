Més de 1.300 persones aturades començaran a treballar per a previndre incendis en les muntanyes valencianes

En total, al voltant de 1.300 les persones seran contractades en els 269 municipis que han rebut aquesta subvenció de Labora, que té per objectiu recolzar la inserció laboral alhora que realitzar actuacions que mitiguen o reduïsquen un risc contemplat en un pla o procediment d'Emergències i de manera especial la reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, mitjançant accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d'extinció.

El projecte 'Emergeix' de Labora ha sigut elaborat conjuntament per la Conselleria d'Economia i l'Agència Valenciana d'Emergències. Es tracta d'una acció transversal i de treball conjunt entre els diferents departaments de la Generalitat com amb els ajuntaments valencians, que suposarà una inversió de 15 milions per part de Labora.

Labora finançarà els costos laborals de les contractacions dels ajuntaments. Els contractes que es formalitzen hauran de tindre una durada d'almenys sis mesos a jornada completa i no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l'entitat.

Per a poder accedir a aquestes contractacions les persones aturades deuran estar inscrites en Labora i tindre actualitzada la seua demanda. A través de l'app de Labora o de PuntLabora es pot consultar tant les dades de contacte com les ocupacions, explica el servici d'ocupació a través d'un comunicat.

Els ajuntaments oferiran llocs de treball de capatàs, o peons amb les següents ocupacions: peons forestals; podadors i/o motoserristes forestals, treballadors de la surera, treballadors forestals en general peons agrícoles en general i treballadors agrícoles.

De conformitat amb l'Informe-Proposada de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, l'àmbit geogràfic de la convocatòria s'ha determinat mitjançant la combinació dels següents factors: el risc de despoblament i el risc d'incendi forestal i prioritat operativa en l'extinció d'incendis.

L'estratègia d'Emergeix respon tres dels grans reptes que enfronta actualment la Comunitat Valenciana: la necessitat de mantindre adequadament el patrimoni natural per a evitar els incendis forestals; el creixent risc de despoblament; i la necessitat de generar llocs de treball per a garantir la inclusió social, especialment en l'interior.

Aquestes ajudes formen part del pla Avalem Experiència, un programa que busca "donar resposta a la situació d'Emergència social que suposa l'elevada taxa d'atur en les persones de més de 30 anys, especialment els que porten més de 12 mesos en atur". Així, cal recordar que aquesta mateixa setmana s'ha publicat l'ajuda perquè les entitats locals puguen contractar a més de 1.000 persones aturades a partir de 30 anys, assenyalen.

PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció comença quan l'ajuntament, en col·laboració amb l'Espai Labora, estableix les ocupacions sol·licitades.Una vegada rebuda l'Oferta d'ocupació, l'Espai Labora efectuarà una preselecció de persones candidates en la qual es donarà preferència als col·lectius: persones majors de 30 anys no perceptores de prestacions, subsidis o rendes vinculades a processos d'inserció laboral; menors de 30 anys no perceptores de prestacions, subsidis o rendes vinculades a processos d'inserció laboral; i majors de 18 anys perceptores de prestacions, subsidis o rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

L'Espai Labora realitzarà la preselecció i se li enviarà a l'entitat que vaja a realitzar la contractació perquè contacte amb els preseleccionats i els informe del procés de selecció i de la documentació que s'ha d'aportar.