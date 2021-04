PP i Cs recolzen el pacte antitrànsfugues del PSPV però critiquen la seua "doble vara de mesurar"

Precisament, tant els socialistes com Compromís han apuntat a Mazón com a "dofí i nou favorit de Gènova per a dirigir el PPCV" i "nou manaia 'popular'". La iniciativa, després del debat d'aquest dimecres, ha tirat avant amb l'únic rebuig de Vox, que creu que és inconstitucional i un intent de "controlar que no hi haja dissidents a la disciplina de partit".

Aquesta proposició no de llei (PNL) demana adaptar el pacte nacional contra el transfuguisme, que data de 1998 i es va actualitzar al novembre, posant l'accent que "en cap cas" s'acceptaran suports per a mocions de censura o d'investidura sustentades per trànsfugues. També proposa que els partits es comprometen a aclarir per escrit qui deixen el càrrec o són expulsats per transfuguisme i a no veure reduïda la seua participació per aquesta pràctica.

En la seua intervenció, el secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, ha denunciat els últims canvis de govern amb "operacions de dubtosa moralitat" tant a Múrcia com "especialment a Alacant". Ha assenyalat a Carlos Mazón com a impulsor de les mocions en Torre dels Maçanes, Agres i Teulada i "hereu del 'zaplanismo'" que creu que segueixen Pablo Casado i Teodoro García Egea, el líder nacional i el secretari general del PP.

Des del PPCV, el diputat José Císcar ha recordat que el seu partit va recolzar el pacte en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i ha enlletgit als socialistes que donen "lliçons de decència i posen el crit en el cel" quan en 2009 va presentar en Benidorm una moció de censura amb un trànsfuga.

"OFENDIDITOS"

"Hi ha major transfuguisme que ficar a Iglesias en el Consell de Ministres", s'ha preguntat, per a criticar que en el PSPV es feren "els 'ofendiditos'" en concentrar-se al costat del diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, en una protesta a Teulada.

El socialista li ha replicat preguntant-li si s'ha reconvertit ja al 'zaplanisme' i si el PP va a aplicar el seu codi de conducta, que considera el transfuguisme com una infracció molt greu. "Pot ser que açò inhabilitara al dofí i en teoria favorit de Gènova per al PPCV", ha advertit sobre Mazón.

Entre la resta de l'oposició, la portaveu adjunta de Cs Mamen Peris ha lamentat "aquest alifac de polítics a la fugida" de la qual no es lliura cap partit i ha urgit el PSPV que el pacte no es quede "en paper mullat i no s'utilitze com un titular per als seus rabietas amb Mazón", així com que la Conselleria de Qualitat Democràtica "treballe" per a evitar aquests casos.

També ha recordat al socialista que la campanya electoral és a Madrid i allí és on "el PSOE ha demanat que el seu candidat (Ángel Gabilondo) siga insuls i callat". "No incomplisca la disciplina de partit", ha ironitzat, al que Muñoz ha defès que "la política és passió" i que ell prefereix deixar altres partits o persones que siguen desapassionats.

I de Vox, José Mª Llanos ha justificat el seu rebuig en què la PNL és "inconstitucional, inútil i un brindis al sol", a més de servir per a "intentar controlar els representants davant els canvis de programa o interessos". "Nosaltres també hem patit el transfuguisme, però no es pot prendre la part pel tot", ha dit, i ha exigit als socialistes que "no vagen de polits i immaculats".

TERRATRÈMOL ZAPLANISTA I TONI CANTÓ

I per part del Botànic, Mònica Álvaro (Compromís) ha assegurat que ningú dubta que "a Alacant no es juga net" i ha trobat a faltar un posicionament de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. "'Yo he venido a política para forrarme'. No heu canviat gens en 20 anys", ha denunciat en el que veu com "la rèplica del terratrèmol 'zaplanista' per part del nou manaia 'popular'".

Com a representant d'Unides Podem, Estefania Blanes ha afirmat que "l'únic transvasament que els interessa és el de Ciutadans al PP" i ha posat a Toni Cantó com a exemple del "malabarisme polític en la seua màxima expressió", tant que fins a podria implantar la doctrina del "'cantonisme'".