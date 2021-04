PP y Cs apoyan el pacto antitránsfugas del PSPV pero critican su "doble vara de medir"

Precisamente, tanto los socialistas como Compromís han apuntado a Mazón como "delfín y nuevo favorito de Génova para dirigir el PPCV" y "nuevo mandamás 'popular'". La iniciativa, tras el debate de este miércoles, ha salido adelante con el único rechazo de Vox, que cree que es inconstitucional y un intento de "controlar que no haya disidentes a la disciplina de partido".

Esta proposición no de ley (PNL) pide adaptar el pacto nacional contra el transfuguismo, que data de 1998 y se actualizó en noviembre, haciendo hincapié en que "en ningún caso" se aceptarán apoyos para mociones de censura o de investidura sustentadas por tránsfugas. También propone que los partidos se comprometan a aclarar por escrito quiénes dejan el cargo o son expulsados por transfuguismo y a no ver reducida su participación por esta práctica.

En su intervención, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha denunciado los últimos cambios de gobierno con "operaciones de dudosa moralidad" tanto en Murcia como "especialmente en Alicante". Ha señalado a Carlos Mazón como impulsor de las mociones en Torre de les Maçanes, Agres y Teulada y "heredero del 'zaplanismo'" que cree que siguen Pablo Casado y Teodoro García Egea, el líder nacional y el secretario general del PP.

Desde el PPCV, el diputado José Císcar ha recordado que su partido apoyó el pacto en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y ha afeado a los socialistas que den "lecciones de decencia y pongan el grito en el cielo" cuando en 2009 presentó en Benidorm una moción de censura con un tránsfuga.

"OFENDIDITOS"

"¿Hay mayor transfuguismo que meter a Iglesias en el Consejo de Ministros", se ha preguntado, para criticar que en el PSPV se hicieran "los ofendiditos" al concentrarse junto al diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, en una protesta en Teulada.

El socialista le ha replicado preguntándole si se ha reconvertido ya al 'zaplanismo' y si el PP va a aplicar su código de conducta, que considera el transfuguismo como una infracción muy grave. "Puede ser que esto inhabilitara al delfín y en teoría favorito de Génova para el PPCV", ha advertido sobre Mazón.

Es más, ha asegurado que los 'populares' están "absolutamente desnortados" y "tienen detrás unos socios que quieren acabar con el PP para acabar después con la democracia".

Entre el resto de la oposición, la portavoz adjunta de Cs Mamen Peris ha lamentado "esta lacra de políticos a la fuga" de la que no se libra ningún partido y ha urgido al PSPV que el pacto no se quede "en papel mojado y no se utilice como un titular para sus rabietas con Mazón", así como que la Conselleria de Calidad Democrática "trabaje" para evitar estos casos.

También ha recordado al socialista que la campaña electoral es en Madrid y allí es donde "el PSOE ha pedido que su candidato (Ángel Gabilondo) sea soso y callado". "No incumpla la disciplina de partido", ha ironizado, a lo que Muñoz ha defendido que "la política es pasión" y que él prefiere dejar a otros partidos o personas que sean desapasionados.

Y de Vox, José Mª Llanos ha justificado su rechazo en que la PNL es "inconstitucional, inútil y un brindis al sol", además de servir para "intentar controlar a los representantes ante los cambios de programa o intereses". "Nosotros también hemos sufrido el transfuguismo, pero no se puede tomar la parte por el todo", ha dicho, y ha exigido a los socialistas que "no vayan de pulcros e inmaculados".

TERREMOTO ZAPLANISTA Y TONI CANTÓ

Y por parte del Botànic, Mònica Álvaro (Compromís) ha asegurado que nadie duda que "en Alicante no se juega limpio" y ha echado en falta un posicionamiento de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. "'Yo he venido a la política para forrarme'. No habéis cambiado nada en 20 años", ha denunciado en lo que ve como "la réplica del terremoto 'zaplanista' por parte del nuevo mandamás 'popular'".

Como representante de Unides Podem, Estefania Blanes ha afirmado que "el único trasvase que les interesa es el de Ciudadanos al PP" y ha puesto a Toni Cantó como ejemplo del "malabarismo político en su máxima expresión", tanto que hasta podría implantar la doctrina del "'cantonismo'".