Lambán cree que "no será necesario" imponer más restricciones cuando concluya el estado de alarma

Lambán ha intuido que habrá "una salida razonable a lo que nos está ocurriendo", considerando que "debemos tender a la eliminación de las restricciones, curándonos en salud y cruzando los dedos, porque la pandemia nos ha revelado que nos guarda siempre sorpresas, pero dada la eficacia de la vacuna, creo que podemos ver el horizonte a corto y medio plazo con bastantes expectativas".

En respuesta a una pregunta del portavoz de Cs, Daniel Pérez Calvo, en la sesión plenaria de las Cortes, Javier Lambán ha recordado que Aragón cuenta con una ley autonómica que "permitirá afrontar el escenario posterior al 9 de mayo" y "no impedirá, en el caso de que fuera necesario, la adopción de cierres perimetrales de municipios, comarcas o provincias", lo que "podremos seguir haciendo sin correr ningún riesgo jurídico", igual que en el caso de las restricciones según el nivel de alerta sanitaria.

El presidente de la Comunidad Autónoma ha realzado el valor de la existencia del Estado autonómico, que ha posibilitado la aprobación de esta ley durante "la principal crisis que ha atravesado España desde 1939", celebrando que "hemos superado de manera satisfactoria la prueba".

Durante este tiempo "ha habido distintas reacciones, distintas maneras de acercarse al problema", ya que "ha habido quienes han adoptado la táctica del perro del hortelano y han pasado media vida reclamando soluciones y otra media rechazándolas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "podrá tomar bastantes menos medidas que nosotros con nuestra ley, que espero sinceramente que no tengamos que aplicar", ha dicho, para añadir: "No están en el horizonte nuevas amenazas de cierre, de restricciones, y ojalá no me equivoque".

SIN PLAN B

Daniel Pérez Calvo ha alertado de que "no tenemos plan B" en el conjunto de España después del 9 de mayo y que ahora "la pelota está en el tejado de las comunidades" porque el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "sigue como don Tancredo y se sitúa en el centro de la plaza para que el toro no le vea".

Tras resaltar el "gran trabajo" de las comunidades autónomas, Pérez Calvo ha opinado que se va a pasar "del estado de alarma al estado de incertidumbre", de forma que "muchos aragoneses se preguntan qué vamos a poder hacer y qué no".

Ha reclamado a Lambán que no permita que haya "dudas" sobre lo que se podrá hacer o no tras el estado de alarma, llamado la atención sobre "la sensación de agravio" que puede haber entre comunidades. "Ojalá no fuera necesario prolongar el estado de alarma, pero si esa situación se produce habrá que estar preparado con medidas muy claras".

El líder de Cs Aragón ha preguntado a Lambán si su Gobierno "está en condiciones de garantizar que podrán mantenerse todas las medidas restrictivas, incluidos los cierres perimetrales, si la situación lo requiere".

Pérez Calvo ha manifestado su "orgullo" porque Cs "ha sido coherente" y "siempre ha optado por apoyar al Gobierno cuando ha sido necesario prolongar el estado de alarma", observando que "algunos denostaban decisiones y ahora casi las están implorando", tras lo que ha animado a "pensar en el interés general y no en el personal o de partido".