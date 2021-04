¿Un vino para el Día de la Madre? Prueba con este Viñas del Vero, que además trae regalo

El próximo día 2 de mayo, el primer domingo del mes, se celebra el Día de la Madre. No nos ofusquemos en el debate de si celebrarlo o no: por una madre no se discute cuando de lo que se trata es de una oportunidad (otra) para mostrarle nuestro afecto.

Y la mejor manera de celebrar el Día de la Madre es regalándole algo. Salgamos de los lugares comunes y pensemos en vino. Si no queremos correr riesgos busquemos un vino blanco, muy aromático y con un recuerdo de dulzura. En ese perfil encaja nuestra propuesta: Viñas del Vero Gewürztraminer.

Es uno de los grandes blancos de Viñas del Vero. Nacida en 1986, es la primera bodega de esta Denominación de Origen Somontano por su volumen y calidad de producción. La empresa cuenta una de las mayores superficies de viñedo propio de España y es una de las bodegas de referencia tanto por su tecnología como por el estilo de sus vinos.

La gewürztraminer es una uva foránea que se ha aclimatado muy bien a esta zona de Huesca. Originaria de las laderas alpinas del Trentino-Alto Adigio en el noreste de Italia. Esta variedad tiene unos niveles de azúcares naturales altos, y sus vinos son normalmente semisecos o dulces.

Los vinos secos de gewürztraminer pueden tener aromas y notas florales y de frutas tropicales. Este Viñas del Vero Gewürztraminer es perfecto para acompañar ensaladas, pastas, pescados, mariscos o platos exóticos.

Un brazalete de una planta de color oro natural

Parece, pues, una gran opción como vino y como regalo. Además, este año, este blanco afrutado de Viñas del Vero trae sorpresa. Se trata de un brazalete elaborado a partir de “capim dourado”, una planta de color oro natural que nace en Brasil y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.

La belleza de su color, unida a la habilidad manual de los artesanos, hacen que sea una pieza de joyería única y exclusiva, bañada en oro e hipoalergénica. Este singular regalo acompañará el brindis con este vino blanco de la D.O. Somontano. Pásate por la tienda de Viñas del Vero para ver la oferta.

El brazalete se une a las innovadoras propuestas que Viñas del Vero Gewürztraminer ha realizado en los últimos años, como “Alfaya”, la joya que se inspiró inspirada en este vino, y la el “Perfume de Gewürztraminer”, la primera fragancia femenina del mundo vino basada en los inconfundibles aromas de esta variedad de uva.