Cvirus.- Puig destaca la capacitat de vacunació encara que a voltes "es tanquen els vacunòdroms" per falta de dosi

Així ha respost a Ciutadans en la sessió de control de Les Corts, davant la seua pregunta de si la Comunitat està preparada per a una quarta onada, en el quart dia de 'vacunació massiva' i a unes hores de la taula interdepartamental COVID per a acordar noves flexibilitzacions abans de la fi de l'estat d'alarma.

Puig ha tornat a demanar màxima prudència encara que la Comunitat seguisca després d'un mes amb la incidència acumulada més baixa d'Espanya. "No ens podem relaxar", ha recalcat, garantint que prendran les decisions sobre la base de la situació epidemiològica perquè "està en perill la vida de moltes persones".

Amb tot, ha assegurat que la Comunitat està "en posició d'ofensiva" gràcies a l'estratègia de combinar restriccions que "exigeixen sacrificis" amb la vacunació i el rastreig permanent: "Gràcies a tots estem molt millor del que estàvem, hem de mantindre eixe esforç comú".

La vacunació, ha reiterat, avança menys del necessari per la falta de dosi, encara que creu que és evident que la sanitat valenciana està enormement preparada. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha posat com a exemple en el seu torn que "és un èxit" que en dos dies la Comunitat haja administrat quasi el 80% de les vacunes de tota una setmana.

És més, Puig ha ressaltat que és la regió amb més rastrejadors i segueix "permanentment buscant la traçabilitat" del virus després de perdre-la a l'inici de l'any durant la tercera onada. "Ara tenim una altíssima traçabilitat, és un element clau", ha asseverat agraint l'esforç extraordinari dels equips de Salut Pública.

CS: "RUÏNA ABANS QUE PREVENCIÓ"

Per part de Cs, la seua síndica, Ruth Merino, ha lamentat que les dades de la Comunitat són millors a causa de "les restriccions més dures d'Espanya", la qual cosa veu com el modus operandi de l'esquerra de "la ruïna abans que la prevenció".

També ha criticat el seguiment de contagis "moltes vegades caòtic i inexistent" i la falta de test, "sis vegades menys que al gener", amb la Comunitat "a la cua en proves diagnòstiques" mentre regions com a Balears o Galícia fan més àdhuc tenint una taxa de positividad més elevada.

"No ataquen el virus, no ho persegueixen i no s'anticipen: esperen al fet que torne i la seua solució és tornar a tancar-ho tot", ha resumit la nova portaveu 'taronja', per a preguntar-se per què l'hoteleria porta setmanes tancant a les sis de la vesprada a pesar de la baixa incidència.

Com a rèplica, Puig ha sostingut que "l'estratègia tan malament no haurà funcionat si la Comunitat porta un mes amb les millors dades", sense negar que hi ha aspectes que s'haurien pogut millorar. Ha rebatut que "els test en si mateixos no són vacunes" i que es realitzen sobre la base de criteris científics, per a finalment demanar la col·laboració de Merino com a "persona assenyada".

També la consellera de Sanitat Universal ha defès que aquesta setmana ha mantingut reunions amb tots els sectors afectats de cara a la desescalada, recalcant que "tots estan disposats a seguir treballant per a evitar la propagació del virus. "Tenen més sensibilitat que Ciutadans", ha asseverat.

A VOX: "LA LLIBERTAT ÉS MÉS QUE ANAR-SE'N DE CANYES"

Altra de les preguntes relacionades amb la crisi ha partit de Vox. La seua síndica, Ana Vega, ha urgit Puig a deixar treballar a tothom perquè "és hora de prendre decisions valentes i els ciutadans no poden seguir ni un minut més al servici de l'administració". "Pesa més la seua ideologia que el seu sentit comú. Ruïna, misèria, pobresa, desemparament, desesperança: socialisme", ha dit.

El president valencià li ha contestat que ell no vol que Vox se'n vaja "a cap lloc" i que solament aspira al fet que "no estiguen mai en cap govern perquè representen la ideologia del rancor" i a no paréixer-se a la Comunitat de Madrid.

Després de defendre que "la llibertat és molt més que anar-se'n de canyes", ha recordat que el TSJCV ha avalat totes les mesures del Consell: "Sap quantes famílies no han de plorar a més morts gràcies a les restriccions?"